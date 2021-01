Consejos para llevar una vida de lo más saludable

Mantener una dieta rica en frutas y verduras debe ser siempre una prioridad si queremos cuidar nuestro cuerpo. Con el inicio del año son muchos quienes deciden adquirir hábitos saludables, pero puede resultar complicado mantenerlos en el tiempo. Así, Florette, empresa navarra especializada en vegetales listos para consumir, explica todos los aspectos positivos que ofrece una alimentación en la que predominan las frutas y verduras. Además, comparte algunos consejos para que esos hábitos perduren más allá del mes de enero.

De acuerdo con Miren Aierbe, asesora culinaria, “las verduras de hoja verde como la espinaca o la acelga, ambas ricas en agua y fibra ayudan a depurar el organismo, especialmente tras los excesos”. Asimismo, ingredientes como la rúcula o el berro poseen propiedades antioxidantes y ayudan a mejorar la circulación. De este modo, los vegetales de cercanía y gran calidad son perfectos para empezar a disfrutar de todos los beneficios que brinda una alimentación saludable.

Para mantener en el tiempo este estilo de vida, la asesora culinaria aconseja elaborar un menú semanal en el que estén previstas todas las comidas. Una herramienta que, además de evitar que improvises con las recetas diarias y termines optando por elaboraciones menos saludables, te ayudará a hacer la compra de una forma más organizada. Con ello, no solo estarás combatiendo el desperdicio alimentario, sino que evitarás las tentaciones al no comer alimentos que no necesitas.

Al mismo tiempo, es importante sustituir los caprichos poco saludables –como bollería industrial o bolsas de aperitivos– por alternativas sabrosas y beneficiosas para tu organismo. “La fruta o los yogures naturales no son las únicas opciones sanas para picar entre horas. Podemos elaborar un delicioso hummus de brócoli, unas barritas energéticas con frutos secos y fruta, o batidos de fruta y verdura. La motivación y una buena organización semanal son las claves para arrancar el año de forma saludable y mantener este hábito a lo largo de los meses”, asegura la asesora culinaria

Además de estos consejos, Miren Aierbe propone estas ideas saludables, sabrosas y rápidas para disfrutar en cualquier momento:



Acelgas con huevo poché . En solo 15 minutos, tendrás un plato muy sabroso que te aportará la energía necesaria para acabar bien el día. Las acelgas, ricas en minerales y vitaminas A y C, pueden ayudar a reducir de forma natural la retención de líquidos, por lo que te hará sentir menos hinchado. Para la elaboración de esta receta, pocha cebolla y ajo bien picados en una sartén con un chorro de aceite de oliva virgen extra. Mientras tanto, pon agua a hervir en un cazo para hacer el huevo poché. ¡Truco! Echa un poco de vinagre en el agua para evitar que la clara y la yema se separen. Una vez estén pochados el ajo y la cebolla, añade la acelga Florette y saltea hasta que esté cocinada. Por último, dispón este salteado en un plato y añade el huevo poché por encima, de modo que la yema dé untuosidad a toda la receta.



Ensalada de rúcula y guisantes . Aunque los vegetales pueden elaborarse de distintas maneras, su consumo en crudo conserva todas las propiedades. La rúcula es el ingrediente perfecto para cualquier ensalada y aporta un toque picante muy característico. Se trata un brote rico en fibra que mejora el tránsito intestinal y que favorece la circulación. Su versatilidad da lugar a cientos de recetas y esta es la que la que Miren Aierbe comparte: mezcla en un bol una bolsa de Primeros Brotes de Rúcula con guisantes, finas láminas de zanahoria -que otorgarán a la receta un color muy llamativo-, cebolla en juliana y queso fresco en dados. Para terminar, aliña con una pizca de sal y aceite de oliva virgen extra. Si, además, este 2021 te has propuesto hacer más ejercicio, puedes añadir a esta receta hidratos de carbono en forma de pasta o arroz que te darán la energía necesaria para afrontar tu rutina deportiva.

Distintas recetas con un mismo ingrediente. Las espinacas son un vegetal de lo más versátil con el que puedes elaborar gran cantidad de recetas. Gracias a su alto contenido en agua y fibra, son perfectas para depurar el organismo. Puedes elaborar desde el clásico batido détox con plátano, kiwi, espinacas y zumo de lima, hasta platos más elaborados como unas crepes saladas de espinacas y salmón o unos dumplings chinos. Este último plato oriental está relleno de pak choi, col lombarda, ajo y primeros brotes de espinaca , todo salteado con un poco de aceite. Para el cocinado de las empanadillas, tuéstalas en una sartén con un chorrito de aceite y, cuando esté lista, cuece los dumplings con un poco de agua durante 3 minutos.



“Ser conscientes de los beneficios que los vegetales aportan a nuestro organismo, organizar las compras semanales o contar con recetas prácticas y sabrosas para el día a día son aspectos fundamentales a la hora de adquirir una alimentación saludable y lograr mantenerla a lo largo del tiempo durante este 2021”, concluye Miren Aierbe.