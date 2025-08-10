Arritmias en niños: síntomas, causas y cómo detectarlas a tiempo

La frecuencia y el ritmo cardíaco en niños varían considerablemente según la edad y las circunstancias. En los lactantes sanos, el corazón puede latir desde 80 pulsaciones por minuto mientras duermen, hasta 160 pulsaciones por minuto cuando lloran.

En niños mayores, el pulso en reposo suele estar entre 80 y 90 latidos por minuto, aunque puede aumentar temporalmente por emociones, actividad física o incluso durante una revisión médica. No obstante, superar los 120-140 latidos por minuto en reposo es una señal de alerta y requiere evaluación médica.

Cómo identificar una arritmia en niños

Las arritmias infantiles suelen presentar pocos síntomas y muchas veces pasan desapercibidas. Los padres pueden notar que el ritmo cardíaco de su hijo es “muy rápido”, aunque no siempre significa un problema.

Gracias a los controles médicos y estudios prenatales, la mayoría de arritmias se detectan incluso antes del alta hospitalaria tras el nacimiento. Sin embargo, cuando aparecen más tarde, suele ser el pediatra quien las detecta durante una revisión rutinaria.

En algunos casos, las arritmias surgen de forma repentina y provocan síntomas como:

Pulso acelerado

Palidez y sudoración

Vómitos

Dificultad para respirar

Cianosis (coloración azulada de labios o piel)

Ante estos signos, es fundamental acudir a un cardiólogo pediátrico.

Tipos de arritmias más comunes en niños

Arritmia sinusal

Causada por la respiración, acelera el ritmo al inspirar y lo normaliza al espirar. Es frecuente en niños pequeños, no provoca síntomas y desaparece con la edad. Extrasístoles Auriculares: frecuentes en recién nacidos y lactantes.

Ventriculares: más comunes en adolescentes.

No son peligrosas si son aisladas y desaparecen con el ejercicio. Taquicardia supraventricular

Es la arritmia sostenida más habitual en la infancia, con frecuencia cercana a 200 latidos por minuto. Puede ser grave y requiere tratamiento especializado, que puede incluir técnicas vagales, medicación o marcapasos.

Causas frecuentes de arritmias en niños

Las arritmias pueden originarse por:

Medicamentos (antidepresivos, digoxina, efedrina, cafeína)

Infecciones (endocarditis, miocarditis, fiebre reumática)

Enfermedades cardíacas congénitas

Trastornos tiroideos o electrolíticos

Miocardiopatías y lesiones estructurales del corazón

Detectar una arritmia a tiempo en niños es clave para evitar complicaciones. Ante cualquier síntoma de ritmo cardíaco irregular o acelerado, la valoración por unes indispensable para un diagnóstico y tratamiento adecuados.