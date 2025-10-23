Científicos descubren vínculo genético entre la inteligencia infantil y la longevidad

Publicado en la revista científica Genomic Psychiatry, este hallazgo ofrece la primera evidencia genética molecular que conecta la función cognitiva infantil con la longevidad, abriendo nuevas vías para entender cómo la inteligencia puede influir en la salud y el envejecimiento.

Investigadores del Centro de Envejecimiento Cognitivo de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) identificaron una correlación genética significativa (0,35) entre la inteligencia infantil y la longevidad de los padres.

Según los científicos W. David Hill e Ian Deary, ambos rasgos presentan una heredabilidad genética alta, del 27,3% para la cognición y del 28,9% para la longevidad. Esto sugiere que la relación entre inteligencia y esperanza de vida tiene una base biológica compartida.

Este enfoque evita el sesgo de causalidad inversa: al medir la inteligencia en la niñez, se elimina la influencia de enfermedades o factores propios de la edad adulta que podrían distorsionar los resultados.

Un avance en la comprensión del envejecimiento humano

Durante décadas, la epidemiología cognitiva ha mostrado que los niños con mayor coeficiente intelectual tienden a vivir más tiempo. Una revisión de 16 estudios con más de un millón de personas ya había demostrado que cada incremento de una desviación estándar en las pruebas de inteligencia infantil reduce en un 24% el riesgo de mortalidad.

Sin embargo, los mecanismos biológicos que explican este vínculo permanecían desconocidos, hasta ahora.

Los nuevos resultados respaldan estas observaciones, al demostrar que existe una biología compartida entre la cognición y la longevidad. El análisis genético utilizó datos de más de 400.000 individuos, garantizando una sólida validez estadística.

Posibles explicaciones biológicas del vínculo

Los científicos plantean dos hipótesis principales:

Pleiotropía horizontal: algunos genes influyen simultáneamente en la función cerebral y en la capacidad del cuerpo para resistir enfermedades y el envejecimiento.

Esto apoya la teoría de la integridad del sistema, que sostiene que los organismos con mejor funcionamiento general tienden a vivir más tiempo. Pleiotropía vertical: la inteligencia infantil podría tener un efecto causal indirecto en la longevidad, al facilitar una mejor educación, decisiones más saludables y mejores condiciones socioeconómicas a lo largo de la vida.

Implicaciones para la salud pública y la educación

Este descubrimiento tiene importantes implicaciones en la medicina personalizada y en las políticas de salud preventiva.

Comprender cómo la genética influye en la cognición y la longevidad podría ayudar a identificar a personas con mayor riesgo de deterioro cognitivo o envejecimiento acelerado, permitiendo intervenciones tempranas y personalizadas.

Además, los expertos destacan que fomentar el desarrollo cognitivo desde la infancia no solo mejora el rendimiento académico, sino que puede tener un impacto positivo en la salud y la esperanza de vida.

Por ello, las políticas educativas y los programas de estimulación temprana podrían jugar un papel clave en la promoción de una vida más larga y saludable.

Próximos pasos en la investigación genética

Aunque los resultados son sólidos, los autores reconocen que aún queda por determinar qué regiones del genoma están implicadas en esta correlación.

Futuros estudios podrían utilizar herramientas como la aleatorización mendeliana para identificar los mecanismos causales específicos y explorar las diferencias entre distintas poblaciones.

El estudio, revisado por pares, representa un avance fundamental en la genética del envejecimiento, al integrar datos moleculares con la psicología del desarrollo y la medicina preventiva.

Según los investigadores, comprender las raíces genéticas compartidas entre la inteligencia y la longevidad podría revolucionar la forma en que entendemos el envejecimiento humano.