La contaminación del aire podría afectar al desarrollo cerebral del bebé durante el embarazo

Una investigación realizada en Barcelona ha encontrado una relación entre la exposición a la contaminación atmosférica durante la gestación y un ritmo más lento de maduración cerebral en los recién nacidos.

El estudio, publicado en la revista Environment International, fue desarrollado por especialistas del Hospital del Mar, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) —centro impulsado por la Fundación “la Caixa”— y el área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP).

Según los autores, es el primer trabajo que analiza el neurodesarrollo en el primer mes de vida mediante resonancia magnética, con especial atención al proceso de mielinización, clave para la transmisión de señales neuronales.

Cómo se llevó a cabo la investigación

El estudio se realizó con una cohorte de 132 bebés cuyas madres fueron atendidas en el Hospital Clínic, el Hospital de Sant Pau y el Hospital Sant Joan de Déu.

Durante el embarazo, se midió la exposición materna a contaminantes atmosféricos, especialmente a partículas finas PM2.5, y se evaluó el desarrollo cerebral de los recién nacidos con resonancias magnéticas antes del primer mes de vida.

Los resultados mostraron que mayores niveles de exposición prenatal a PM2.5 se asociaron con una mielinización más lenta, un proceso fundamental para la comunicación entre neuronas.

Aunque esta ralentización no implica necesariamente problemas cognitivos futuros, los investigadores señalan la necesidad de seguimientos a largo plazo para determinar su impacto real en el desarrollo infantil.

PM2.5: partículas diminutas con gran impacto

Las partículas finas PM2.5 tienen un diámetro unas 30 veces menor que el grosor de un cabello humano y están compuestas por residuos de combustión, compuestos orgánicos y metales como el hierro, el cobre o el zinc.

Estos componentes pueden atravesar la barrera placentaria, llegando potencialmente a los tejidos fetales. Sin embargo, los científicos aún desconocen cómo la placenta regula el paso de estas sustancias y su efecto exacto en el cerebro en desarrollo.

Declaraciones de los expertos

Gerard Martínez-Vilavella, del Hospital del Mar, explicó que los datos apuntan a una menor velocidad de mielinización en los bebés cuyas madres estuvieron más expuestas a PM2.5.

Por su parte, Jesús Pujol, jefe de la Unidad de Resonancia Magnética del mismo hospital, recalcó que tanto una maduración demasiado lenta como una excesivamente rápida pueden ser indeseables, ya que el cerebro del recién nacido atraviesa cambios intensos y delicados durante las primeras semanas.

Implicaciones en salud pública y próximas líneas de estudio

El trabajo abre nuevas vías de investigación:

Evaluar a largo plazo si la ralentización inicial del desarrollo cerebral tiene consecuencias funcionales. Identificar qué componentes específicos de las partículas PM2.5 influyen más en la mielinización.

Los autores destacan que el estudio se desarrolló cuando Barcelona ya contaba con una zona de bajas emisiones, lo que refuerza la necesidad de mantener y fortalecer las políticas ambientales.

Jordi Sunyer, investigador de ISGlobal, subraya que reducir la exposición de las embarazadas a la contaminación atmosférica es una medida preventiva esencial para proteger el neurodesarrollo infantil desde el inicio de la vida.

Aunque no establece una causalidad definitiva, este estudio aporta evidencia sólida de una asociación entre contaminación del aire y maduración cerebral más lenta en bebés.

Los expertos coinciden en que mejorar la calidad del aire urbano es una prioridad no solo ambiental, sino también de salud pública y bienestar infantil.