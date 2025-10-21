¿Es conveniente quitar las amígdalas a los niños?

Las amígdalas palatinas son estructuras de tejido linfático situadas a ambos lados de la garganta. Su principal función es proteger el sistema respiratorio frente a virus y bacterias que ingresan por la boca o la nariz. Durante la infancia, su actividad es intensa porque el sistema inmunológico aún se está desarrollando. Por este motivo, las amígdalas suelen inflamarse con frecuencia y aumentar de tamaño, especialmente durante los primeros años de vida.

La amigdalitis aguda es una inflamación de las amígdalas causada generalmente por una infección bacteriana o viral. Es una enfermedad muy común en los niños y, cuando se repite con frecuencia, puede derivar en amigdalitis crónica o en hipertrofia amigdalar (agrandamiento de las amígdalas).

Síntomas más comunes:

Dolor de garganta intenso.

Dificultad para tragar o respirar.

Fiebre alta.

Voz gangosa.

Pérdida del apetito y cansancio general.

Ganglios del cuello inflamados.

Tratamiento médico de la amigdalitis

Cuando la infección no se trata correctamente, puede extenderse y generar complicaciones como abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos. El tratamiento más habitual es con antibióticos durante 7 a 10 días, siendo la penicilina la opción de elección. También se utilizan amoxicilina o ampicilina, con o sin ácido clavulánico.

Además, es importante aplicar medidas complementarias como:

Uso de antitérmicos para controlar la fiebre.

Gárgaras con agua templada y sal para aliviar la inflamación.

Hidratación y descanso adecuados.

¿Cuándo se deben quitar las amígdalas?

La amigdalectomía (extirpación de las amígdalas) se recomienda cuando las infecciones son crónicas o recurrentes y afectan la calidad de vida del niño.

Algunas de las razones médicas para realizar la cirugía son:

Infecciones frecuentes por estreptococo beta hemolítico , que pueden causar fiebre reumática.

Repetidas amigdalitis que afectan el crecimiento, desarrollo o vida escolar del niño.

Dificultad para tragar o respirar debido a una hipertrofia amigdalar severa .

Pérdida de peso o apetito vinculada a las infecciones recurrentes.

ASLO elevado en análisis de sangre, indicador de infección estreptocócica.

¿En qué consiste la operación de amígdalas?

La amigdalectomía es una cirugía realizada por un especialista en otorrinolaringología bajo anestesia general. Durante el procedimiento se extraen ambas amígdalas y se sutura la zona afectada.

El postoperatorio suele ser molesto, con dolor al tragar y cierta inflamación, pero la recuperación completa se alcanza en pocos días con una correcta hidratación y alimentación blanda.

Tendencias actuales sobre la extirpación de amígdalas

En la actualidad, los médicos no recomiendan la amigdalectomía antes de los cuatro años, salvo en casos justificados.

Esto se debe a que las amígdalas desempeñan un papel importante en la defensa inmunológica durante los primeros años de vida.

Con el paso del tiempo, estas estructuras tienden a atrofiarse de manera natural, por lo que muchas veces no es necesario operarlas.

Las mejores medidas preventivas siguen siendo la higiene adecuada, el uso responsable de antibióticos y las revisiones pediátricas periódicas.

Quitar las amígdalas a los niños no siempre es la mejor opción. La decisión debe ser individualizada y evaluada por un otorrinolaringólogo, teniendo en cuenta la frecuencia de las infecciones y su impacto en la salud general del pequeño. Hoy en día, las cirugías de amígdalas son menos frecuentes, gracias a una mejor prevención y tratamientos más eficaces.