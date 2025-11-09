¿Cuándo deben dejar de hacer la siesta los niños? Guía práctica, señales y consejos respaldados por la ciencia

Muchos padres se preguntan hasta qué edad sus hijos deben dormir la siesta o si ya son demasiado mayores para seguir haciéndola. Las siestas son un respiro tanto para los pequeños como para los padres, pero, inevitablemente, llega un momento en el que dejan de ser necesarias.

Aunque cada niño tiene su propio ritmo, la mayoría deja de dormir la siesta entre los 2 y los 5 años. Este proceso puede generar dudas, resistencia y cambios en la rutina, por lo que conviene conocer las señales que indican que tu hijo está listo para decir adiós al descanso diurno.

Señales de que tu hijo está listo para dejar la siesta

No ocurre de un día para otro. Los niños muestran ciertas señales de madurez del sueño que te ayudarán a identificar cuándo están listos para abandonar la siesta:

1. Le cuesta conciliar el sueño durante la siesta

Si tu hijo tarda mucho en dormirse por la tarde o no muestra signos de cansancio, es probable que ya no necesite ese descanso. Además, si duerme de día, puede que por la noche tarde más en conciliar el sueño o se despierte antes de lo habitual.

2. Se resiste a dormir

Cuando empieza a negarse a dormir la siesta varios días seguidos, prefiere jugar o simplemente no logra relajarse, es una señal clara de que su cuerpo ya no la necesita.

3. Buen humor durante todo el día

Los niños que ya no necesitan siestas mantienen un estado de ánimo equilibrado aunque no duerman por la tarde. Si tu hijo se muestra activo, feliz y concentrado durante el día, probablemente esté listo para dejarlas.

4. Duerme mejor por la noche

Cuando los niños descansan profundamente por la noche y se despiertan con energía, su sueño nocturno está cubriendo sus necesidades diarias. En estos casos, la siesta puede volverse innecesaria.

Qué dice la ciencia sobre las siestas infantiles

Desde el punto de vista neurológico, el hipocampo actúa como una memoria temporal que se vacía durante el sueño. En los niños más pequeños, este “depósito” se llena antes, por lo que las siestas ayudan a consolidar el aprendizaje y los recuerdos.

A medida que el cerebro madura, los niños pueden mantenerse despiertos más tiempo sin afectar su memoria ni su rendimiento, y poco a poco eliminan la necesidad de dormir de día.

Por eso, no existe una edad exacta para dejar la siesta: depende del desarrollo cerebral y del ritmo individual de cada niño.

Señales de que tu hijo aún necesita dormir la siesta

A veces los pequeños parecen listos, pero aún no lo están. Estas son las pistas que indican que tu hijo todavía necesita ese descanso:

Se duerme fácilmente al acostarse por la tarde.

Está irritable o hiperactivo por la tarde cuando no duerme.

Se queda dormido en el coche o en trayectos cortos.

Muestra signos físicos de sueño, como bostezos o frotarse los ojos.

Si notas varios de estos comportamientos, mantén la siesta un tiempo más. Lleva un registro del sueño durante una o dos semanas: apunta las horas en las que duerme, cuánto descansa y cómo se comporta. Compara su estado de ánimo y energía los días con siesta y los días sin ella. Esto te ayudará a decidir con seguridad cuándo eliminarla.

Cómo hacer la transición sin estrés

Si tu hijo ya está listo para dejar las siestas, sigue estos consejos para que el cambio sea gradual y positivo:

1. No elimines la siesta de golpe

Durante la transición, habrá días en que necesite dormir y otros en que no. Es un proceso que puede durar varios meses.

2. Sustituye la siesta por tiempo tranquilo

Crea un espacio de calma con luces suaves, libros o juegos tranquilos. Aunque no duerma, este momento de descanso mental le ayudará a recargar energía.

3. Mantén la rutina

Sé constante con el horario y el ambiente de descanso. Así, el cuerpo del niño aprenderá a relajarse incluso sin dormir.

4. Ajusta la hora de acostarse

Adelanta unos 20 o 30 minutos la hora de ir a la cama para compensar la falta de sueño diurno y evitar el sobrecansancio.

5. Observa las regresiones

Entre los 18 y 24 meses es normal que haya altibajos en el patrón de sueño. No confundas una fase puntual con el final definitivo de las siestas.

La siesta y el desarrollo infantil

Dormir la siesta no solo mejora el humor y la concentración, también favorece la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Los estudios muestran que los niños que descansan lo suficiente rinden mejor en el colegio y presentan menor riesgo de ansiedad o irritabilidad.

No hay una edad fija para dejar la siesta. Lo importante es observar a tu hijo, respetar sus necesidades y acompañar la transición con paciencia. Algunos días necesitará dormir; otros, solo descansar. Ambos escenarios son normales siempre que su sueño nocturno sea reparador y su estado de ánimo estable.