España avanza para eliminar los ultraprocesados de los menús infantiles en hospitales

España prepara un cambio importante en la alimentación que reciben niñas, niños y adolescentes ingresados en hospitales y centros sanitarios. El Gobierno trabaja en una nueva normativa que eliminará los productos ultraprocesados de los menús pediátricos, una medida que también afectará a las cafeterías y comedores de hospitales y residencias. El objetivo es impulsar entornos alimentarios más saludables y frenar la obesidad infantil a través del consumo de alimentos frescos y preparaciones equilibradas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha adelantado que el futuro Real Decreto de alimentación saludable en hospitales y residencias de mayores prohibirá ofrecer ultraprocesados en menús destinados a menores. La medida se anunció durante el acto Plan de aceleración para detener la obesidad, organizado por el Ministerio de Sanidad y la OMS. Según Consumo, esta regulación se aplicará tanto a los platos clínicos servidos a pacientes pediátricos como a los menús infantiles disponibles en cafeterías abiertas al público.

Este Real Decreto se está elaborando de forma conjunta entre los ministerios de Consumo y Sanidad, con la intención de que los centros públicos sean un referente en alimentación saludable, especialmente para colectivos vulnerables como menores y personas mayores. Bustinduy ha defendido que esta normativa responde a una demanda social y científica tras años de críticas por la presencia de bollería industrial, bebidas azucaradas y snacks en bandejas hospitalarias.

Continuidad con el modelo de los comedores escolares

El nuevo decreto seguirá la línea del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado en abril de 2025, que estableció criterios obligatorios para garantizar menús equilibrados en colegios e institutos. Esta regulación limitó platos precocinados, prohibió bollería industrial y redujo las bebidas azucaradas, dando prioridad a frutas, verduras, legumbres y alimentos frescos.

La normativa para hospitales busca aplicar esta misma filosofía a los espacios sanitarios. Los menús infantiles deberán basarse en verduras, frutas, legumbres, pescado y preparaciones nutritivas, evitando que la estancia en un hospital suponga un retroceso en los hábitos saludables.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que combatir la obesidad infantil requiere medidas concretas que transformen el entorno alimentario, desde la publicidad hasta los alimentos que se ofrecen en servicios públicos.

Qué se considerará ultraprocesado y cómo se limitará

La regulación se centrará en productos con formulación industrial compleja: snacks salados, bollería industrial, refrescos azucarados y galletas muy procesadas, entre otros. No habrá una lista cerrada de productos, sino límites estrictos para azúcares añadidos, grasas saturadas y sal.

Los alimentos que superen esos umbrales no podrán incluirse en menús pediátricos ni en ofertas infantiles de cafeterías hospitalarias. El objetivo no es prohibir categorías completas, sino obligar a la industria a mejorar la calidad nutricional de los productos que deseen mantenerse en estos entornos.

Los menús infantiles deberán incorporar alimentos reales y mínimamente procesados, mientras que productos como galletas, zumos o nuggets solo podrán seguir ofreciéndose si cumplen los nuevos criterios.

Además, el decreto incluirá requisitos de sostenibilidad, priorizando productos de temporada, proximidad y menor impacto ambiental.

Obesidad infantil y desigualdad: una emergencia de salud pública

El Gobierno impulsa esta norma en un contexto en el que la obesidad infantil sigue siendo un problema grave en España. Aunque ha habido un leve descenso en los últimos años, las cifras continúan siendo altas y muestran una fuerte desigualdad según el nivel socioeconómico de las familias.

Entre los hogares con menos recursos, casi la mitad de los menores tienen exceso de peso, mientras que esta cifra es mucho menor en entornos de mayor nivel económico. Para Sanidad, esto demuestra que los entornos alimentarios condicionan de forma decisiva los hábitos de la población.

Mónica García ha señalado que la obesidad es la “punta del iceberg” de un problema estructural y que es necesario facilitar opciones saludables en los lugares donde los menores pasan tiempo, incluidos hospitales y residencias.

La evidencia científica: los ultraprocesados aumentan el riesgo de enfermedades

La decisión se apoya en decenas de estudios recientes. Un análisis publicado en The Lancet concluye que un consumo frecuente de ultraprocesados se asocia a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura.

En España, la ingesta de ultraprocesados se ha triplicado en las últimas décadas, pasando del 11% al 32% de las calorías adquiridas en los hogares.

Organismos como la OMS o UNICEF llevan años pidiendo regulaciones más estrictas para estos productos, incluyendo restricciones de publicidad para menores, mejoras en el etiquetado y medidas fiscales que incentiven los alimentos frescos.

Hacia un nuevo modelo alimentario en los centros públicos

El nuevo Real Decreto no es solo una prohibición: pretende cambiar el modelo alimentario de hospitales y residencias, convirtiéndolos en espacios donde la oferta saludable sea la norma.

Los contratos de catering y proveedores deberán cumplir criterios de calidad nutricional. La industria alimentaria también tendrá que adaptarse, reformulando productos si quiere mantener su presencia en estos entornos.

El Gobierno entiende esta medida como un paso más dentro de una estrategia global contra la obesidad, que ya incluye regulaciones escolares y restricciones en máquinas expendedoras.

Con esta normativa, los hospitales dejarán atrás bandejas con bollería industrial o refrescos, dando paso a menús alineados con la evidencia científica y las recomendaciones en salud pública.