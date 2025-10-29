Esta es al edad perfecta para que tus hijos se queden solos, según los psicólogos

Uno de los temores más comunes entre los padres es dejar a los niños solos en casa por primera vez. Este momento genera inquietud y muchas dudas sobre cuál es la edad adecuada para hacerlo.

Los psicólogos coinciden en que no existe una edad exacta válida para todos los casos. La decisión debe basarse en una evaluación consciente y racional, no en lo que hacen otras familias.

Edad orientativa para dejar solos a los niños

Algunos expertos señalan que los niños entre los 10 y los 12 años podrían quedarse solos durante periodos cortos de tiempo, siempre que hayan desarrollado la suficiente madurez emocional y responsabilidad personal.

Sin embargo, esta edad debe tomarse solo como una referencia. Lo más importante es que el menor haya aprendido a manejar el aburrimiento, la soledad y la calma emocional sin experimentar angustia o miedo.

Antes de dejar a un niño solo en casa, los padres deben valorar su nivel de autonomía y responsabilidad. Algunos indicios de madurez son:

Cumple con sus tareas escolares sin supervisión constante.

Respeta las normas del hogar.

Mantiene su habitación y materiales en orden.

Sabe tomar decisiones adecuadas cuando no hay adultos cerca.

Estas señales indican que el niño ha desarrollado las habilidades básicas para cuidarse y sentirse seguro.

Preguntas que los padres deben hacerse antes

Los psicólogos recomiendan que los padres se planteen algunas cuestiones antes de dejar solos a sus hijos:

¿Sabe cómo actuar en caso de emergencia?

¿Conoce los números de contacto y emergencia?

¿Demuestra que puede cuidarse y mantener la calma?

¿Tiene claro qué puede y qué no puede hacer estando solo?

¿Muestra un grado de madurez emocional adecuado?

La confianza es la base de todo. No se construye de un día para otro, sino que se fortalece con el tiempo y refuerza la seguridad emocional de los niños.

Recomendaciones prácticas para los padres

Antes de salir de casa, se aconseja dejar al niño:

Un teléfono cargado con los números importantes visibles.

Una linterna en caso de corte eléctrico.

Un botiquín básico .

Instrucciones claras sobre el uso de algún medicamento, si fuera necesario.

Con estas precauciones y una comunicación abierta, los padres podrán dar este paso con tranquilidad y seguridad, fomentando la autonomía progresiva de sus hijos.