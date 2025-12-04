El estilo de crianza que mejor protege la salud mental de los adolescentes: ni autoritario ni permisivo

La forma en que madres y padres educan a sus hijos influye mucho más de lo que parece en el bienestar emocional durante la adolescencia. En un momento en el que las tasas de ansiedad, depresión y estrés entre jóvenes están aumentando, el estilo parental se perfila como un factor clave. Según el Observatorio Español de la Salud Mental Infanto-Juvenil, un 5% de los adolescentes presenta síntomas significativos de depresión, un 4% padece ansiedad social y otro 4% manifiesta estrés postraumático. Además, entre un 11% y un 16% se encuentran en riesgo de desarrollar alguno de estos problemas.

Un reciente estudio realizado en Nepal con 583 jóvenes, publicado en Plos One, revela que el estilo de crianza influye de manera directa en la salud mental. Mientras ciertas actitudes familiares actúan como protección psicológica, otras incrementan la vulnerabilidad del adolescente.

El estilo de crianza más protector: control con afecto

Los investigadores concluyen que el estilo “autoritativo”, que combina límites claros con apoyo emocional, es el más beneficioso para prevenir síntomas depresivos, ansiosos y de estrés. Este modelo educativo se caracteriza por la combinación de afecto, diálogo y normas consistentes.

En contraste, los estilos autoritario y permisivo se relacionan con mayores niveles de malestar emocional. Un enfoque rígido y basado en la obediencia incrementa el riesgo de depresión, mientras que una crianza permisiva, con ausencia de límites, se asocia a más estrés.

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, autor de El cerebro del niño explicado a los padres, explica que estos patrones no dependen de la cultura: “Los estilos parentales son universales. Hay familias más severas, otras demasiado laxas y otras que tienen dificultades para ser asertivas”. Según su experiencia, el 75% de los hogares aplica un estilo autoritario o permisivo, solo un 20% practica una crianza autoritativa y un 5% cae en la negligencia o ausencia parental.

Por qué funciona el estilo autoritativo

Bilbao detalla que los padres autoritativos combinan firmeza con afecto, mantienen normas claras y a la vez ofrecen respuestas emocionales de calidad. Esta combinación de empatía y asertividad es difícil de lograr, por lo que solo dos de cada diez familias la alcanzan.

No sorprende, por tanto, que los adolescentes criados en este entorno presenten menos estrés y menores niveles de ansiedad y depresión, tal como ya habían demostrado estudios previos.

El sorprendente impacto en la autoestima

Uno de los resultados más llamativos del estudio nepalí es que los jóvenes educados con un estilo autoritativo presentan niveles ligeramente más bajos de autoestima. Los autores lo relacionan con la presión que pueden sentir ante las altas expectativas de sus padres.

Sin embargo, Bilbao matiza esta conclusión: la autoestima depende tanto de la seguridad como de la confianza. En los hogares autoritarios, los hijos desarrollan una gran autoconfianza —e incluso pueden llegar a un exceso— porque se les exige demostrar que pueden resolver problemas. Pero la rigidez también incrementa el riesgo de depresión. Por el contrario, en familias permisivas el niño se siente seguro, pero no adquiere confianza, pues son los padres quienes toman decisiones por él, lo que puede generar ansiedad futura.

Traumas grandes y pequeños: su impacto en el bienestar emocional

El estilo de crianza influye, pero no determina por completo la salud mental. Bilbao recuerda que cada niño tiene una vulnerabilidad distinta y que los traumas primarios —como un accidente, un divorcio, abusos o la pérdida de un ser querido— pueden generar estrés incluso en un entorno familiar positivo.

No obstante, investigaciones recientes dan un mayor peso a los llamados “traumas secundarios”: pequeños gestos cotidianos que dejan huella. Gritos, desprecios, falta de atención o miedo hacia un progenitor pueden tener un impacto tan profundo como un trauma mayor y aumentar la probabilidad de sufrir ansiedad, depresión o estrés.

Educar con cariño… y con límites

Durante años, la atención se centró en corregir modelos excesivamente estrictos. Hoy, Bilbao observa el desafío contrario: “Muchos padres quieren educar con afecto, pero sin límites”. Y recuerda que la combinación ideal para un desarrollo emocional sano incluye normas claras, consistencia y cariño.