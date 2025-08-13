Esto es lo que come la hija del mejor chef del mundo y que puedes darle a tu hijo

El reconocido chef madrileño Dabiz Muñoz, galardonado como mejor cocinero del mundo en tres ocasiones, no solo cuida al detalle sus recetas en DiverXO, sino también la alimentación de su hija Laia Muñoz Pedroche, fruto de su relación con la presentadora Cristina Pedroche.

Durante una entrevista en El Hormiguero, Muñoz explicó cómo comenzó a introducir la alimentación complementaria a los seis meses de Laia, siguiendo siempre pautas saludables y adaptadas a su edad.

Alimentación sana desde los primeros meses

El chef destaca que “hay que tener mucho cuidado y conocimiento de qué tipo de alimentos se ofrecen, en qué forma y con qué textura”, ya que los bebés solo deben consumir comidas blandas para evitar riesgos de atragantamiento.

Entre las recetas que prepara para su hija destacan:

Hamburguesas de gambas rojas y cocochas confitadas

Carrilleras a baja temperatura

Besugo a la brasa con vinagreta de Sichuan, lima, hierba limón y vinagre de Jerez

Muñoz asegura que Laia disfruta comiendo y que en más de una ocasión ha sorprendido con su apetito, como cuando se comió casi medio besugo sola.

Sus reglas: nada de ultraprocesados

El chef tiene muy claras sus “líneas rojas” en la dieta de su hija:

Nada de bollería industrial

Cero productos ultraprocesados

Evitar aditivos y conservantes

En el documental UniverXO Dabiz, el cocinero explica que las cocochas son un alimento ideal para bebés que empiezan a comer sólido, ya que, bien cocinadas, se deshacen en la boca y ayudan a que se acostumbren a nuevas texturas.

Receta saludable para bebés: filetes rusos de pollo

En redes sociales, Muñoz compartió su receta de filetes rusos de pollo aptos para bebés, sustituyendo la carne de cerdo o ternera por pollo y usando miga de pan sin sal ni azúcar humedecida en leche de avena, logrando una textura suave y fácil de masticar.

Una familia que crece

La pequeña Laia cumplió dos años el 14 de julio de 2024 y, apenas tres días después, dio la bienvenida a su hermano menor, Isai Pedroche Muñoz, nacido el 17 de julio. Con la llegada del nuevo miembro, no cabe duda de que en la familia Muñoz Pedroche habrá aún más recetas creativas y saludables.