Estrategias tempranas para reducir el riesgo y el impacto del TDAH en la infancia

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un tema que genera cada vez más interés entre familias y profesionales de la educación. Muchas dudas aparecen incluso antes de que exista un diagnóstico, ya que es habitual que los niños pequeños tengan momentos de distracción, se muevan sin parar o parezcan no recordar las indicaciones. La dificultad está en identificar cuándo estas conductas forman parte del desarrollo normal y cuándo podrían ser señales tempranas de TDAH, un trastorno que afecta entre el 5% y el 7% de la población infantil en España.

Por eso, los expertos insisten en la importancia de aplicar estrategias preventivas y de apoyo desde edades tempranas. Comprender el TDAH desde la primera infancia ayuda a las familias a actuar con mayor seguridad y a evitar que los síntomas afecten el rendimiento escolar, la autoestima o las relaciones sociales del niño. Aunque muchos menores sin TDAH van superando estas conductas con el crecimiento, quienes sí lo presentan necesitan herramientas específicas que faciliten su desarrollo. Estas son algunas prácticas recomendadas.

1. Misiones motoras para mejorar las transiciones y reducir la impulsividad

Una estrategia muy útil para disminuir los síntomas asociados al TDAH se basa en los cambios de actividad dentro del aula. El profesor e investigador Jonatan Molina Torres propone introducir misiones motoras durante estas transiciones. En lugar de pedir silencio absoluto, se puede invitar a los niños a caminar como un robot, un animal o seguir una consigna creativa.

Este recurso transforma un momento potencialmente tenso en una oportunidad de entrenar el control inhibitorio. Se crea una conducta puente entre la impulsividad y el comportamiento esperado, facilitando que el niño se adapte mejor a lo que viene después. Aunque están pensadas para alumnos con TDAH, estas actividades suelen mejorar el clima del aula en general, reduciendo la resistencia al cambio y aumentando la participación.

2. Lectura activa para potenciar la atención y la escucha

Para muchos niños, mantenerse concentrados durante la lectura puede resultar complicado, especialmente si presentan síntomas de TDAH. La lectura activa introduce movimiento dentro del propio proceso lector: los niños pueden imitar con gestos las acciones del cuento o moverse ligeramente para representar lo que sucede.

Este enfoque convierte la lectura en una experiencia dinámica, favoreciendo la atención auditiva y manteniendo el interés de los más inquietos. Además, fomenta un papel más participativo del niño y canaliza su energía de forma positiva. En el entorno escolar, esta técnica ayuda a crear grupos más atentos y cohesionados incluso en edades tempranas.

3. Rutinas de autorregulación emocional y conductual

Las rutinas de autorregulación son un pilar fundamental para acompañar a los niños con TDAH, ya que refuerzan la capacidad de detenerse antes de actuar impulsivamente. Técnicas como el “semáforo” —parar, pensar y hacer— o las autoinstrucciones verbales ayudan al niño a tomar conciencia de sus emociones y comportamientos.

Estas herramientas no buscan reprimir la conducta, sino ofrecer estrategias prácticas para comprender lo que sienten y cómo gestionarlo. Funcionan tanto en el aula como en casa, donde pueden integrarse fácilmente sin convertirse en un castigo. Aunque estas prácticas son muy útiles, lo ideal es complementarlas con un diagnóstico temprano, que permita diseñar un plan de apoyo personalizado para cada familia y profesional.