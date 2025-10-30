La falta de orientación temprana limita la empleabilidad juvenil y eleva el abandono escolar en España, según un estudio

La ausencia de una orientación académica y profesional eficaz desde edades tempranas está afectando negativamente a la empleabilidad de los jóvenes españoles y contribuyendo al abandono escolar, según revela el informe “La orientación en sistemas educativos de nuestro entorno”, elaborado por la Fundación Bertelsmann y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El estudio, presentado este miércoles en el Espacio Bertelsmann, compara los sistemas educativos de diez países —entre ellos España, Alemania, Reino Unido y Canadá— y concluye que una orientación más profesionalizada, continua y con recursos suficientes “sería un factor determinante para reducir el desempleo juvenil y el abandono escolar temprano en España”.

Actualmente, el país mantiene una de las tasas más elevadas de desempleo juvenil de Europa, en torno al 27%, y un 13% de abandono escolar, la cifra más alta entre los países analizados. Según el informe, la falta de orientación efectiva en etapas iniciales impide conectar la educación con las necesidades del mercado laboral, limitando el desarrollo de competencias y la motivación del alumnado.

La presidenta del Centro Internacional para el Desarrollo Profesional y las Políticas Públicas (ICCDPP), Sareena Hopkins, destacó durante la presentación que “la orientación profesional de calidad es una inversión estratégica con impacto multiplicador en las personas, las comunidades y la sociedad”. Hopkins subrayó la experiencia de Canadá, donde integrar la orientación en el currículo escolar ha mejorado tanto los resultados académicos como la empleabilidad y el bienestar de los jóvenes.

Retos estructurales y propuestas de mejora

El informe identifica diversos desafíos en España, como la desigualdad territorial en los recursos de orientación, la fragmentación de servicios y la escasa colaboración con el tejido empresarial. Entre sus recomendaciones, propone reforzar la financiación, formar al personal orientador, implicar activamente a docentes y tutores y estrechar la relación entre centros educativos y empresas mediante prácticas, visitas o ferias profesionales.

Además, aboga por integrar la orientación en el currículo y establecer normativas específicas que garanticen su calidad y permitan su evaluación continua.

Modelos internacionales de referencia

Los autores del estudio destacan los ejemplos de Alemania, Canadá, Dinamarca y Reino Unido, países con sistemas consolidados de orientación. En Alemania, la Agencia Federal de Empleo trabaja junto a las escuelas para ofrecer itinerarios personalizados; en Dinamarca, los estudiantes realizan prácticas obligatorias en empresas; y en Reino Unido, los Gatsby Benchmarks establecen estándares de calidad para todos los centros educativos.

Según el informe, la clave del éxito en estos modelos es que la orientación comienza desde edades tempranas, se mantiene a lo largo de toda la etapa educativa y conecta directamente el aprendizaje escolar con la vida real.