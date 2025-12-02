Los hábitos que más dañan una relación y cómo evitarlos

Cuando se habla de hábitos que pueden romper una relación, solemos pensar en comportamientos cotidianos como pasar más tiempo mirando el móvil que a la pareja, dejar la ropa tirada o evitar lavar los platos. Aunque estas actitudes pueden generar discusiones, no son las que realmente ponen en riesgo una relación a largo plazo. Existen otros hábitos, más profundos y silenciosos, que pueden causar daños importantes sin que apenas se perciban.

Según la experta en relaciones Julie Nguyen, la ausencia de una comunicación sincera —y especialmente la incapacidad de expresar los propios sentimientos— es uno de los factores que más deterioran una relación. Puede parecer evidente, pero es uno de los problemas que más pasa desapercibido.

Cuando una persona no se siente preparada para mostrarse vulnerable, suele desarrollar mecanismos que ocultan sus emociones. Estos patrones, con el tiempo, generan distancia, malentendidos y conflictos. Por ello, acudir a profesionales que ayuden a gestionar esta vulnerabilidad puede ser clave para fortalecer el vínculo de pareja.

Vivir anclado al pasado también rompe relaciones

Otro hábito que afecta profundamente a las relaciones es la incapacidad de avanzar y quedarse atrapado en errores o experiencias negativas del pasado. Esto puede referirse tanto al propio pasado como al de la pareja, aunque el primero suele pasar más inadvertido.

Haber cometido errores en el pasado no define la valía personal en el presente. Como señala Nguyen, la autocompasión es esencial para construir bienestar emocional y mantener relaciones sanas y estables. Trabajar en ello no solo mejora los vínculos románticos, sino también los familiares y de amistad.

Transformar hábitos para relaciones más saludables

Cambiar estos patrones no es sencillo, pero con tiempo, compromiso y apoyo profesional cuando sea necesario, es posible reemplazarlos por hábitos más positivos. Prestar atención a estas conductas puede marcar la diferencia entre una relación que se erosiona poco a poco y una que crece de forma sólida y equilibrada.