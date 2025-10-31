Si tu hijo hace esto, cuidado: señales de que no puede vivir sin el móvil (y cómo ayudarle)

El avance de la tecnología y el auge del mundo digital han hecho que muchos padres se preocupen por el uso del teléfono móvil en los niños. Cada vez es más común que los pequeños tengan su propio dispositivo a edades tempranas, pero surge una gran pregunta: ¿cuál es el momento adecuado para darles un móvil?

Según explica Laura Ruiz Mitjana, psicóloga sanitaria, lo importante no es solo poner límites o usar el control parental, sino comprender la función que cumple el móvil en la vida de los niños. La experta propone una nueva mirada que va más allá de las simples prohibiciones y advierte de ciertas señales que pueden indicar una dependencia o adicción al móvil.

Señales de que tu hijo podría ser adicto al móvil

Ruiz Mitjana señala varios comportamientos que deben hacer saltar las alarmas en las familias:

El móvil deja de ser un accesorio y pasa a ser una extensión del cuerpo .

La pantalla actúa como un filtro emocional , evitando el contacto directo con las personas.

La autoestima depende de los “me gusta” o la validación en redes sociales.

Cuando no tienen el teléfono, experimentan ansiedad, irritabilidad o malestar .

La vida real les parece aburrida en comparación con lo que ven en Internet o en sus redes.

Qué hacer si tu hijo muestra dependencia al móvil

Si detectas una o varias de estas señales, no todo está perdido. La psicóloga recomienda varias estrategias para reducir la dependencia digital y fomentar hábitos más saludables:

Habla con tu hijo abiertamente sobre lo que siente cuando no tiene el móvil. Llega a acuerdos en lugar de imponer normas estrictas. Involúcralo en las decisiones. Fomenta alternativas de ocio como el deporte, la música o pasar tiempo juntos. Sé un ejemplo: si tú estás siempre con el móvil, será difícil que tu hijo haga lo contrario.

Más que prohibir, hay que comprender

Laura Ruiz Mitjana insiste en que no se trata de demonizar el móvil, sino de entender su papel en la vida de los jóvenes. Muchos niños no saben cómo ocupar su tiempo sin el dispositivo, por lo que el acompañamiento familiar es clave.

Educar en el uso responsable del móvil es una tarea compartida: requiere empatía, diálogo y, sobre todo, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.