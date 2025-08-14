Madre de 7 hijos revela su truco definitivo para mantener la casa ordenada: las cajas de IKEA que sirven en cualquier habitación

María Martínez, conocida en redes como @nuevencasa y madre de siete hijos, asegura que en un hogar numeroso el orden no es un lujo, sino una necesidad. Su secreto para mantener cada rincón bajo control son las cajas organizadoras de IKEA, que utiliza en todas las estancias para guardar juguetes, ropa, documentos y accesorios sin perder estética ni funcionalidad.

Las cajas de IKEA que conquistan a las familias numerosas

Según María, sus modelos favoritos son:

BARNDRÖM : resistente, plegable y lavable, perfecta para almacenar ropa, juguetes o mantas. Funciona igual de bien en el salón, dormitorios o despacho.

KUGGIS : con tapa y diseño minimalista, ideal para armarios, estanterías o escritorios. Mantiene todo libre de polvo y aporta un aspecto limpio y ordenado.

SKUBB y FJÄDERHARV: pensadas para ropa de temporada, accesorios o pequeños objetos. Pueden guardarse bajo la cama o en el armario para optimizar espacio.

Orden funcional y decoración armoniosa

La clave, según esta madre experta en organización, es combinar tamaños y materiales según la habitación. Las cajas grandes como BARNDRÖM son útiles para juguetes o ropa, mientras que las más pequeñas como KUGGIS ayudan a clasificar papeles, cables o herramientas de manualidades.

Además, los colores neutros permiten que encajen en cualquier decoración sin romper la armonía visual. Incluso en el salón, las cajas pasan desapercibidas mientras mantienen el orden.

Un truco que involucra a toda la familia

María etiqueta cada caja y asigna colores para que incluso sus hijos sepan dónde guardar cada cosa. Esto evita discusiones, fomenta la autonomía y convierte el orden en un hábito diario.

Las cajas plegables como BARNDRÖM y SKUBB también se pueden lavar fácilmente, manteniendo su forma y durabilidad. Cuando no se usan, se guardan sin ocupar espacio.

Solución versátil y sostenible

Otra ventaja que destaca es que muchos modelos de IKEA están fabricados con materiales reciclados y ligeros, lo que añade un plus de sostenibilidad al orden doméstico. Además, se adaptan a muebles modulares como BILLY o BESTA, permitiendo personalizar la organización de cada estancia.

Su consejo final es claro: usar BARNDRÖM para grandes volúmenes, KUGGIS para documentos y objetos pequeños y SKUBB en armarios. Con esta estrategia, asegura, “cada cosa tiene su lugar y el caos deja de ser parte del día a día”.