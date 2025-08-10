Meriendas saludables para niños: 25 ideas fáciles, nutritivas y divertidas

Las meriendas infantiles son un reto diario para muchos padres. En un mercado repleto de productos ultraprocesados, es fácil caer en la tentación de ofrecer opciones poco saludables. Sin embargo, durante la etapa de crecimiento, es fundamental asegurar que los niños reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental.

Inculcar hábitos saludables desde la infancia es clave, y la merienda es un momento ideal para hacerlo. Presentar los alimentos de forma divertida y variada ayuda a que los pequeños disfruten comiendo sano sin sentir que están en una dieta aburrida.

1. Frutas con cremas de frutos secos

Una combinación deliciosa y llena de energía, perfecta para niños y deportistas. Solo necesitas su fruta favorita y una crema natural sin azúcares añadidos:

Manzana con crema de almendras

Plátano con crema de cacahuete

Melocotón con crema de anacardos

2. Dulces caseros y saludables

Evita la bollería industrial y prepara alternativas nutritivas en casa:

Galletas de anacardos y chocolate

Brownies de cacao puro

Muffins de plátano sin harina

Bizcocho de zanahoria o de quinoa

3. Bocadillos nutritivos

Sustituye los fiambres procesados por rellenos frescos y ricos en nutrientes:

Queso, tomate y rúcula

Guacamole con tortilla francesa

Aguacate y champiñones a la plancha

Atún con tomate

4. Hortalizas crudas para picar

Las verduras frescas son una merienda crujiente y refrescante. Puedes acompañarlas con hummus o queso crema:

Tomates cherry

Mini zanahorias

Pepino y pimientos en tiras

¿Es realmente necesaria la merienda?

No todos los niños la necesitan, pero durante el periodo escolar suele ser muy útil para mantener la energía hasta la cena. Según la nutricionista Yolanda Sala, es importante adaptarla a las necesidades de cada niño.

Beneficios de una merienda saludable

Un estudio de la campaña #LoReconozco, del Ministerio de Consumo y la Fundación Gasol, revela que un 40% de los niños en España tiene sobrepeso u obesidad. Mejorar las meriendas es un paso clave para prevenir problemas de salud futuros, incorporando frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

Consejos para preparar meriendas irresistibles

Ten siempre alimentos saludables a mano y a la vista.

Prioriza el agua como bebida principal.

Varía la presentación para mantener el interés.

Busca ideas en redes sociales y libros de cocina saludable.

Preparar meriendas saludables para niños no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Con un poco de creatividad y planificación, es posible ofrecer opciones nutritivas, sabrosas y atractivas que les encanten y contribuyan a su bienestar.