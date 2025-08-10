Acceso

Familia

Alimentación

Meriendas saludables para niños: 25 ideas fáciles, nutritivas y divertidas

Descubre recetas rápidas y creativas para que tus hijos disfruten comiendo sano, en casa o en el recreo

Niños cocinando
Niños cocinandoKampus Production
Creada:
Última actualización:

Las meriendas infantiles son un reto diario para muchos padres. En un mercado repleto de productos ultraprocesados, es fácil caer en la tentación de ofrecer opciones poco saludables. Sin embargo, durante la etapa de crecimiento, es fundamental asegurar que los niños reciban los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y mental.

Inculcar hábitos saludables desde la infancia es clave, y la merienda es un momento ideal para hacerlo. Presentar los alimentos de forma divertida y variada ayuda a que los pequeños disfruten comiendo sano sin sentir que están en una dieta aburrida.

1. Frutas con cremas de frutos secos

Una combinación deliciosa y llena de energía, perfecta para niños y deportistas. Solo necesitas su fruta favorita y una crema natural sin azúcares añadidos:

  • Manzana con crema de almendras

  • Plátano con crema de cacahuete

  • Melocotón con crema de anacardos

2. Dulces caseros y saludables

Evita la bollería industrial y prepara alternativas nutritivas en casa:

  • Galletas de anacardos y chocolate

  • Brownies de cacao puro

  • Muffins de plátano sin harina

  • Bizcocho de zanahoria o de quinoa

3. Bocadillos nutritivos

Sustituye los fiambres procesados por rellenos frescos y ricos en nutrientes:

  • Queso, tomate y rúcula

  • Guacamole con tortilla francesa

  • Aguacate y champiñones a la plancha

  • Atún con tomate

4. Hortalizas crudas para picar

Las verduras frescas son una merienda crujiente y refrescante. Puedes acompañarlas con hummus o queso crema:

  • Tomates cherry

  • Mini zanahorias

  • Pepino y pimientos en tiras

¿Es realmente necesaria la merienda?

No todos los niños la necesitan, pero durante el periodo escolar suele ser muy útil para mantener la energía hasta la cena. Según la nutricionista Yolanda Sala, es importante adaptarla a las necesidades de cada niño.

Beneficios de una merienda saludable

Un estudio de la campaña #LoReconozco, del Ministerio de Consumo y la Fundación Gasol, revela que un 40% de los niños en España tiene sobrepeso u obesidad. Mejorar las meriendas es un paso clave para prevenir problemas de salud futuros, incorporando frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales.

Consejos para preparar meriendas irresistibles

  • Ten siempre alimentos saludables a mano y a la vista.

  • Prioriza el agua como bebida principal.

  • Varía la presentación para mantener el interés.

  • Busca ideas en redes sociales y libros de cocina saludable.

Preparar meriendas saludables para niños no tiene por qué ser complicado ni aburrido. Con un poco de creatividad y planificación, es posible ofrecer opciones nutritivas, sabrosas y atractivas que les encanten y contribuyan a su bienestar.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas