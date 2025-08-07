Meriendas saludables para niños: ideas de una nutricionista que les saciarán hasta la cena

La técnica en nutrición y dietética Ana Luzón propone una serie de meriendas saludables y equilibradas que no solo mantienen a los niños saciados hasta la cena, sino que también fomentan la alimentación intuitiva. Este enfoque busca que los pequeños aprendan a identificar cuándo tienen hambre y cuándo están satisfechos, sin depender de horarios estrictos.

1. Fibra + proteína, la combinación perfecta

Luzón recomienda incluir en la merienda alimentos que aporten fibra y proteína, ya que ayudan a una digestión más lenta y prolongan la sensación de saciedad. Ejemplos prácticos:

Yogur natural con frutas y frutos secos.

Tortitas de avena con crema de cacahuate o almendra.

2. Carbohidratos de calidad para energía estable

Otra clave es añadir carbohidratos de buena calidad que proporcionen energía para la actividad física y mental. Algunas opciones sugeridas son:

Tostada integral con aguacate y huevo duro.

Galletas de avena caseras o pan integral con queso fresco.

3. Frutas y verduras frescas, siempre presentes

Las frutas y verduras de temporada aportan vitaminas, minerales y fibra, además de fomentar una relación positiva con los alimentos. Ideas fáciles y atractivas:

Bastones de zanahoria, pepino y pimiento con hummus.

Un puñado de uvas o una manzana cortada para llevar.

Según la experta, el objetivo es ofrecer meriendas que mantengan estable la energía y permitan al niño explorar sus señales internas de hambre y saciedad. Así, cada tarde se convierte en una oportunidad para nutrir el cuerpo y educar en hábitos alimenticios saludables.