Millones de personas no pueden tener hijos: un informe de la ONU revela las verdaderas causas

Según un reciente informe del UNFPA, cerca del 25% de la población mundial vive en países que probablemente ya han alcanzado su máximo crecimiento demográfico. Este estudio global destaca que la caída en las tasas de fertilidad no se debe a una decisión consciente de evitar la paternidad, sino a la falta de opciones y condiciones adecuadas para formar una familia.

La directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem, subraya que la verdadera autonomía reproductiva va mucho más allá del acceso a métodos anticonceptivos o servicios médicos. “La autonomía reproductiva requiere igualdad de género, estabilidad económica, buena salud y confianza en el futuro”, señaló Kanem.

Factores económicos y de salud limitan la maternidad y la paternidad

El informe, elaborado en colaboración con YouGov, encuestó a más de 14.000 adultos en 14 países, que en conjunto representan el 37% de la población mundial.

En los países europeos analizados —Italia, Hungría, Alemania y Suecia— la mayoría de los participantes considera que tener dos hijos sería el número ideal.

Sin embargo, diversos factores económicos, sanitarios y sociales impiden alcanzar ese objetivo.

Las dificultades económicas, el mayor obstáculo en Europa

Entre los países europeos encuestados, las limitaciones económicas figuran como la principal barrera para formar una familia.

En Hungría , el 34% de los encuestados señaló la situación económica como el mayor impedimento.

En Italia , la inseguridad laboral afecta al 30% de los participantes.

Alemania y Suecia también mencionaron los problemas económicos como una de las mayores preocupaciones a la hora de tener hijos.

La salud y la infertilidad también influyen

En Italia, los problemas de salud, como la infertilidad (15%) y las enfermedades crónicas (13%), figuran entre los factores más relevantes.

Situaciones similares se observan en Alemania y Suecia, donde la salud reproductiva y el bienestar general limitan las posibilidades de concebir.

Falta de pareja y preocupación por el futuro

Además de las cuestiones económicas y sanitarias, otros obstáculos mencionados por los encuestados incluyen la falta de una pareja adecuada y la incertidumbre política y social.

En Italia , el 19% de los participantes señaló la inestabilidad política como una barrera.

Entre italianos, suecos y húngaros, alrededor del 17% dijo no tener una pareja idónea para formar una familia.

En Alemania, esta cifra fue del 15%.

