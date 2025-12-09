Las personas que desean tener hijos se sienten más atraídas por parejas de mayor edad, según un estudio

Un reciente estudio de la Universidad de Strathclyde (Reino Unido) ha revelado que los adultos heterosexuales que desean ser padres tienden a sentirse más atraídos por personas de mayor edad, desafiando las creencias tradicionales sobre la relación entre juventud y atractivo. La investigación, publicada en la revista científica PLOS One, indica que quienes muestran un fuerte deseo de tener hijos presentan una menor preferencia por rostros jóvenes, en comparación con aquellos que no priorizan la paternidad o la maternidad.

El equipo liderado por el investigador Jingheng Li analizó el comportamiento de 300 personas heterosexuales sin hijos residentes en Reino Unido, con una edad media de entre 30 y 31 años. A los participantes se les pidió que evaluaran 50 retratos de personas del sexo opuesto, con edades comprendidas entre los 19 y 55 años, usando una escala de atractivo.

Después, todos completaron un cuestionario para medir su deseo de tener hijos. Los resultados mostraron que, aunque los rostros más jóvenes seguían siendo considerados atractivos en general, las personas con mayor intención de ser padres reducían su preferencia por la juventud.

El deseo de formar una familia cambia la percepción del atractivo

Uno de los hallazgos más relevantes es que esta preferencia por rostros de mayor edad no estaba relacionada con la riqueza percibida ni con una mayor capacidad parental, lo que refuerza la idea de que el cambio en la atracción responde a factores más complejos.

Estudios posteriores confirmaron que los rostros de adultos mayores no se percibían como más competentes ni económicamente estables que los más jóvenes, descartando así explicaciones basadas en estatus o recursos.

Un hallazgo que desafía la psicología evolutiva

Los autores señalan que esta investigación contradice una de las teorías clásicas de la psicología evolutiva, según la cual los hombres tienden a preferir rasgos de juventud por su relación con la fertilidad.

“Nuestro estudio pone en duda una creencia ampliamente aceptada: descubrimos que las personas con mayor deseo de tener hijos mostraron una menor atracción por rostros jóvenes, lo que no respalda la idea de que la motivación reproductiva impulse la preferencia por la juventud”, concluyen los investigadores.

Futuras líneas de investigación

El equipo científico planea ampliar el estudio considerando variables como:

La experiencia previa de paternidad

El uso de anticonceptivos

Diferencias culturales y sociales

Esto permitirá comprender mejor cómo las motivaciones personales influyen en la percepción del atractivo físico.