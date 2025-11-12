El precioso nombre español que está a punto de desaparecer: solo 42 mujeres lo tienen

Elegir un nombre original para tu bebé puede marcar la diferencia. No solo aporta personalidad, sino que, según varios estudios psicológicos, también puede influir positivamente en la autoestima y la creatividad. Investigaciones del psicólogo David Zhu, de la Universidad de Arizona, concluyen que las personas con nombres poco comunes suelen desarrollar una mente más abierta y creativa. Zhu y su equipo analizaron los nombres de más de 1.000 directores ejecutivos y observaron una tendencia clara: los nombres únicos están asociados con una mayor capacidad innovadora.

Si te atrae la idea de dar a tu hija un nombre distinto y especial, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) pueden servirte de guía. Este organismo ha publicado recientemente un listado con los nombres más frecuentes en España y aquellos que están en peligro de extinción.

El nombre “Navidad”, un clásico español que podría desaparecer

Entre los nombres femeninos que corren el riesgo de desaparecer destaca uno tan bonito como simbólico: Navidad. Según el INE, solo 42 mujeres en España se llaman así, todas ellas residentes en Cataluña, con una edad media de 70,2 años.

El significado de “Navidad” es “nacimiento”, el mismo que comparte con Natividad, otro nombre con más presencia en nuestro país: 27.252 mujeres lo llevan, con una edad media de 66,3 años. Incluso existen 36 hombres llamados Natividad, con una media de 73,7 años.

Otros nombres únicos que casi nadie lleva en España

Otro nombre original y poco común que figura en los registros del INE es Sibila. Solo 45 mujeres en toda España se llaman así. La mayoría viven en Madrid, Barcelona y Valencia, y su edad media es de 26,3 años. Se trata de un nombre con historia y un toque místico, ideal para quienes buscan algo diferente y con personalidad.

En el extremo opuesto, los nombres más frecuentes siguen siendo los clásicos. El nombre masculino más habitual en España continúa siendo Antonio, con 627.738 hombres registrados. Entre los bebés recién nacidos, Martín ocupa el primer puesto con 3.459 niños.

En cuanto a los nombres femeninos, María Carmen lidera el ranking con 636.109 mujeres, mientras que Lucía es el nombre más elegido por los padres españoles para las recién nacidas, con 3.539 inscripciones.

Un nombre original, una identidad única

Si estás buscando nombres de niña poco comunes, “Navidad” o “Sibila” son opciones llenas de historia, significado y belleza. Además, elegir un nombre singular puede ser un regalo para toda la vida, reflejando personalidad, fuerza y creatividad.