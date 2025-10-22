Por qué no deberías obligar a tus hijos a compartir, según la psicología infantil

Durante generaciones, muchos padres han repetido la misma enseñanza: “Tienes que compartir”. Una frase que parece fomentar valores como la generosidad y el compañerismo, pero que, según los psicólogos, puede tener el efecto contrario. Obligar a un niño a compartir sin tener en cuenta sus emociones puede dañar su desarrollo emocional y su autoestima Los expertos en educación y psicología infantil explican que, cuando un adulto obliga a un niño a compartir un juguete o cualquier objeto sin respetar sus sentimientos, el menor aprende a desconectarse de sus propias necesidades.

Este patrón puede generar confusión y, con el tiempo, derivar en inseguridad emocional o dificultades para establecer límites saludables. En lugar de enseñar empatía, este tipo de imposición envía el mensaje de que los deseos del niño no son importantes. Así, los pequeños pueden crecer creyendo que complacer a los demás es más valioso que escucharse a sí mismos.

Qué recomienda la psicología infantil

La psicología infantil moderna defiende que los niños necesitan sentirse escuchados y comprendidos antes de poder desarrollar una verdadera empatía.

Cuando se les obliga a ceder algo sin estar preparados, no aprenden a ser generosos, sino a reprimir su malestar.

Además, este tipo de dinámicas puede provocar frustración o resistencia. Algunos niños se vuelven más posesivos para proteger su espacio emocional, mientras que otros adoptan actitudes complacientes por miedo a decepcionar.

Enseñar a compartir sin imponer

Según los especialistas, la mejor forma de fomentar la generosidad es mediante el ejemplo. Los niños aprenden más observando el comportamiento de sus padres que obedeciendo órdenes. Si ven que los adultos comparten de manera natural, tenderán a imitar esa conducta sin sentirse obligados.

La clave está en ofrecer oportunidades para compartir, no en exigirlo. De esta forma, el niño puede decidir cuándo y cómo hacerlo, fortaleciendo su empatía de manera auténtica. La educación emocional actual pone el foco en acompañar al niño y ayudarle a identificar sus emociones. Preguntarle cómo se siente, explicarle cómo puede sentirse la otra persona y guiarlo con paciencia son estrategias mucho más efectivas que imponer normas rígidas.

No obligar a los hijos a compartir no significa fomentar el egoísmo, sino enseñarles a reconocer y validar sus emociones. Cuando un niño entiende que sus deseos importan, aprende también a respetar los de los demás. Y ese es el verdadero punto de partida para criar personas empáticas, seguras y genuinamente generosas.