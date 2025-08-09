¿Qué llevar al recreo? Una nutricionista defiende el bocadillo como opción saludable para niños

Ángela Quintas, reconocida experta en nutrición, ha reivindicado el valor del bocadillo tradicional como una alternativa sana y equilibrada para los almuerzos escolares. Durante una entrevista en Hora 25, la nutricionista abordó una de las dudas más comunes entre madres y padres: ¿qué es lo mejor para que los niños coman durante el recreo?

El bocadillo, mejor que la bollería industrial

"¿El pan engorda?", preguntó el periodista Aimar Bretos. La respuesta de Quintas fue clara: "El pan es un hidrato de carbono, y si vas a consumir hidratos, mejor acompañados de proteína". Con esto, la experta destacó que un buen bocadillo supera nutricionalmente a cualquier producto de bollería ultraprocesada.

No todos los bocatas son iguales. Quintas sugiere opciones simples pero nutritivas, como el bocadillo de jamón, y aclara que la clave está en la variedad y el equilibrio. “Un bocata puede ser de mil cosas”, afirmó.

¿Y los bocadillos de chocolate?

Aunque no recomienda hacer del bocadillo de crema de cacao un hábito, Quintas asegura que un capricho ocasional no supone un problema: "Si un día se lo das y le haces muy feliz, no pasa nada". La nutricionista recuerda que una alimentación saludable no debe ser rígida, sino que debe incorporar momentos de disfrute para fomentar una relación sana con la comida.

Alimentación infantil: equilibrio, no perfección

Para ilustrar su punto de vista, la experta compartió una experiencia personal: su hijo, criado con hábitos saludables, se emocionó al probar un dulce que otra madre incluyó en el almuerzo escolar. “Me hizo replantearme mi rigidez con la comida”, confesó Quintas. Este momento fue clave para reforzar su idea de que educar en nutrición también implica permitir cierta flexibilidad.

Según Ángela Quintas, ofrecer un bocadillo en la mochila escolar es una forma sencilla y eficaz de alimentar bien a los niños en el recreo, siempre que se elijan ingredientes equilibrados. "No se trata de prohibir, sino de enseñar a comer con sentido común", concluyó.