Rutina exprés para tu piel después de la playa o la piscina: el secreto de Cristina Galmiche para lucir radiante en tu plan de noche

Después de un día bajo el sol, con salitre o cloro acumulado, tu piel pide un respiro. Sin embargo, si tienes un plan para la noche, tampoco puedes saltarte su cuidado. La facialista Cristina Galmiche, una de las más reconocidas en España, ha creado una rutina exprés de tres pasos que oxigena, calma y revitaliza la piel en cuestión de minutos, sin saturarla.

La pregunta que muchas mujeres se hacen en verano es clara: ¿qué aplicar en el rostro después de la playa o la piscina si por la noche voy a volver a maquillarme? Galmiche lo resume: “No es necesario realizar toda la rutina nocturna si en unas horas vas a repetirla antes de dormir, pero sí es imprescindible limpiar e hidratar bien la piel para eliminar residuos y devolverle vitalidad”.

Con más de 38 años de experiencia y centros en Madrid, Alcalá de Henares y Málaga, además de su propia línea cosmética para pieles sensibles, la experta propone un ritual rápido y eficaz:

Limpieza en 3 fases

Retira protector solar, cloro o salitre con leche limpiadora, loción calmante y loción equilibrante. “La piel necesita respirar, y para eso es clave que esté limpia y equilibrada”, explica. Contorno de ojos

Hidrata y descongestiona la zona ocular para refrescar la mirada, especialmente si vas a maquillarte después. Sérum oxigenante

Aporta hidratación, luminosidad y un efecto buena cara inmediato. “Muchas veces ni siquiera hace falta maquillaje después”, afirma Galmiche.

El consejo final de la experta es claro: “Aunque los horarios y rutinas cambien en verano, tu piel sigue necesitando atención. Basta con escucharla y adaptar los pasos a cada momento del día”.

Con esta rutina exprés, tu piel lucirá fresca, luminosa y lista para cualquier plan nocturno, incluso después de un largo día al sol.