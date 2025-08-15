La salud mental paterna, clave para el bienestar infantil: expertos piden evaluaciones desde el embarazo

Durante años, la salud perinatal se ha centrado casi exclusivamente en la madre, relegando al padre a un papel secundario. Sin embargo, investigaciones recientes lideradas por el Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, y publicadas en JAMA Pediatrics, confirman que el bienestar psicológico del padre es tan determinante como el materno para el desarrollo de los hijos.

Según los expertos, la depresión, ansiedad o estrés en el padre durante el periodo perinatal pueden afectar negativamente el desarrollo emocional, social, cognitivo y del lenguaje en la infancia. Esto ocurre porque la angustia psicológica reduce la implicación paterna en actividades clave como el juego, la lectura o la interacción afectiva, elementos esenciales para un apego seguro.

Un problema más común de lo que parece

En Estados Unidos, alrededor del 14% de los padres primerizos sufre depresión posparto, una cifra equiparable a la de las madres. Sin embargo, el estigma social y las creencias tradicionales sobre la masculinidad dificultan que muchos reconozcan sus síntomas o busquen ayuda. El doctor Craig Garfield, autor principal del estudio, recalca que es esencial educar a los padres para identificar señales de alerta y normalizar la conversación sobre salud mental masculina.

La propuesta: detección temprana y apoyo integral

Los especialistas plantean integrar la evaluación de la salud mental paterna en las consultas prenatales y pediátricas, al igual que se hace con las madres. Esta medida permitiría intervenir antes de que los problemas afecten al niño y mejorar la dinámica familiar.

PRAMS para Papás: datos para cambiar políticas

Con el objetivo de obtener información fiable, en EE. UU. se ha desarrollado PRAMS para Papás, una encuesta pública diseñada para conocer las experiencias y necesidades de los nuevos padres. Los resultados muestran que la implicación paterna influye en aspectos como la lactancia materna o el sueño seguro del bebé, lo que respalda la necesidad de incluir a los padres en las estrategias de salud familiar.

La evidencia es clara: un padre emocionalmente sano contribuye a hijos más felices y resilientes. Reconocer su papel y brindarles apoyo desde el embarazo es una inversión en el bienestar de toda la familia.