Hasta 4.000 euros de multa por transportar en Vigo mucha más fruta de la permitida

Agentes de la Policía Local de Vigo, pertenecientes a la Unidad Sintra, especializada en la inspección del transporte terrestre, interceptaron el pasado 6 de noviembre un camión que transportaba productos perecederos, principalmente frutas y hortalizas, con un exceso de peso del 50 % sobre el máximo legalmente autorizado.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, durante un control preventivo de tráfico en la calle Ricardo Mella. Los agentes, al observar que el vehículo circulaba visiblemente sobrecargado, le dieron el alto para realizar una inspección más detallada. Tras revisar la carga, el camión fue trasladado a una estación técnica de vehículos para proceder a su pesaje, que confirmó las sospechas: transportaba casi el doble de lo permitido.

Ante el resultado, los policías procedieron a inmovilizar el vehículo y a proponer una sanción al conductor por una infracción muy grave de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), que regula el transporte público y privado de mercancías y viajeros en todo el país. La multa puede alcanzar los 4.000 euros.

Desde la Jefatura de la Policía Local de Vigo recordaron que la sobrecarga de camiones vulnera la normativa vigente y supone un serio peligro para la seguridad vial, ya que aumenta las distancias de frenado y el riesgo de vuelco, poniendo en peligro tanto al conductor como al resto de usuarios de la vía. Por ello, subrayaron, este tipo de controles son esenciales para garantizar un transporte seguro y responsable.