Agrede a su compañero de piso con un vaso y lo persigue de forma temeraria hasta urgencias donde choca contra su coche

La Guardia Civil investiga a un vecino de Cedeira (A Coruña) como presunto autor de una violenta agresión y de una persecución temeraria que terminó con un choque intencionado contra el coche en el que viajaba su compañero de piso herido.

Los hechos, que se produjeron esta semana y quedaron registrados en cámaras de seguridad, han derivado en la imputación de cuatro delitos graves: lesiones, conducción temeraria, daños y un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso al haber perdido la totalidad de los puntos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, que relató que su compañero de piso lo había atacado en la vivienda que ambos comparten, golpeándolo con un vaso de cristal y causándole diversas lesiones. Tras la agresión, un vecino acudió en su ayuda y lo trasladó en su coche particular al PAC de Cedeira para que recibiera asistencia médica.

El presunto agresor, sin embargo, no dio por terminado el altercado. Según la Guardia Civil, inició una persecución en su propio vehículo, circulando de manera temeraria tras el coche en el que viajaban el herido y el vecino que lo asistía. Durante el trayecto, realizó maniobras peligrosas que comprometieron la seguridad vial y la integridad de los ocupantes del otro automóvil.

La secuencia culminó en el aparcamiento del PAC de Cedeira, donde la víctima y el vecino habían logrado llegar y estacionar. Instantes después, el investigado irrumpió a gran velocidad en la zona y embistió de forma intencionada el vehículo de la víctima, con el conductor aún en su interior. Tras el impacto, huyó del lugar.

Las cámaras de seguridad del centro médico registraron el choque y la huida, lo que permitió a los agentes reconstruir el episodio con precisión. Con esas imágenes y la declaración del herido, la Guardia Civil procedió a investigar al vecino de Cedeira como autor de múltiples delitos: uno de lesiones por la agresión inicial con el vaso, uno de conducción temeraria por la persecución, y otro de daños por el choque intencionado.

Además, durante las diligencias, los agentes comprobaron que el sospechoso carecía de permiso de conducir por haber agotado todos los puntos del carné, por lo que también se le atribuye un delito contra la seguridad vial.