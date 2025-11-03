Alerta por WhatsApp de que su madre retiene a su hermana a punta de cuchillo en Vigo

Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron en la tarde del pasado sábado, 1 de noviembre, a una mujer que mantenía retenida a su madre en el domicilio familiar mientras la amenazaba con un cuchillo. Los hechos se produjeron alrededor de las 20.15 horas, cuando el 112 Galicia recibió un aviso de emergencia que alertaba de una situación de gran tensión en una vivienda del municipio.

Según informaron fuentes policiales, el aviso fue realizado por otra hija de la víctima, después de que su madre le enviara un mensaje de WhatsApp pidiendo ayuda. La mujer, alarmada por el contenido del mensaje, contactó inmediatamente con los servicios de emergencias, que desplazaron al lugar a varias patrullas de la Policía Local.

A su llegada, los agentes encontraron a la presunta autora -una mujer adulta- en un estado de gran alteración. La mujer esgrimía un cuchillo y lanzaba amenazas tanto hacia su madre como hacia los propios agentes, según detallaron las mismas fuentes. Pese a los intentos iniciales de diálogo y mediación, la situación se tornó cada vez más tensa, con la detenida mostrando una actitud “claramente agresiva” y llegando a amenazar con atacar a los funcionarios policiales.

Ante el riesgo inminente para la integridad física de las personas presentes, los agentes procedieron a intervenir de forma inmediata, logrando finalmente reducirla, inmovilizarla y detenerla sin que se produjesen daños personales de mayor gravedad.

La víctima, visiblemente afectada por lo sucedido, fue atendida en el lugar por los servicios médicos de urgencia. Según manifestó a los agentes, no había presentado denuncia previamente por miedo a que su hija “se quedase en la calle”, aunque reconoció que la convivencia se había vuelto “insostenible” en las últimas semanas.

La detenida fue trasladada posteriormente a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y violencia en el ámbito familiar.