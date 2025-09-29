Arranca en Galicia la campaña de vacunación contra la gripe y la Covid-19

La Xunta de Galicia ha iniciado la campaña de vacunación 2025-2026 frente a la gripe y la Covid-19, enfocada principalmente en los residentes y profesionales de centros de mayores y discapacidad.

Entre los objetivos de la Consellería de Sanidade destaca alcanzar una tasa de vacunación del 60% en niños y mujeres embarazadas, y del 75% en mayores de 60 años y personal sanitario.

Galicia cuenta, según el gobierno autonómico, con el calendario de vacunación más completo del mundo y las mejores tasas de cobertura a nivel nacional, e incorporará novedades importantes esta temporada. Una de ellas es la ampliación de la vacuna antigripal de alta carga a personas de 70 a 79 años, tras demostrar estudios clínicos una reducción notable de hospitalizaciones frente a la vacuna estándar.

Además, los mayores de 80 años, las personas inmunodeprimidas y los residentes en centros sociosanitarios continuarán recibiendo la dosis reforzada contra la gripe. La campaña no habilitará grandes recintos, centralizando la vacunación en los centros de salud y con una organización apoyada en citaciones proactivas mediante SMS.

Otra innovación destacada es el programa piloto de vacunación escolar, que comenzará el 13 de octubre y se extenderá a 55 centros educativos de toda Galicia. En esta iniciativa conjunta con la Consellería de Educación se vacunará de forma voluntaria a niños de 4º a 6º de educación infantil y a todos los cursos de educación primaria, buscando una cobertura del 70%. La vacuna intranasal, que evita las inyecciones, facilitará la administración por parte de los equipos de enfermería directamente en los colegios.

Paralelamente, Galicia mantiene su apuesta por la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), especialmente para bebés nacidos en los hospitales desde el 22 de septiembre y menores de seis meses, con el fin de reducir las hospitalizaciones causadas por este virus. El año pasado, más de 12.700 niños recibieron esta protección en la comunidad.