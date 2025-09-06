Así es la romería gallega de Los Milagros y que se encuentra en las puertas de entrada a la Costa da Morte

En la desembocadura del río Anllóns, desde las alturas de Soandres y Montemaior hasta la playa de Caión, el ayuntamiento de A Laracha celebra cada septiembre la Romería dos Milagres, su más esperada manifestación popular y religiosa.

Declarada Fiesta de Interés Turístico, esta celebración congrega cada año a miles de fieles y visitantes en el Santuario dos Milagres.

Romería de los Milagros de Caión Cultura de Galicia

El Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, un templo barroco compostelano del siglo XIX que se levanta en el lugar de O Outeiro, es el alma de esta romería. Aunque en su día pudo existir una iglesia románica, la estructura actual, está conformada por una nave única cubierta a dos aguas y una fachada decorada en 1836.

La imagen de la Virgen permanece todo el año en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro, desde donde, el domingo anterior al 8 de septiembre, se traslada en solemne procesión hasta el santuario, custodiada por una multitud de devotos.

Un ritual que perdura y que hace que, hasta el domingo siguiente, el santuario se convierta en un punto de encuentro, rezo y tradición. Y entre los actos destacables está la visita de los peregrinos a la Fonte Santa, construida en 1828. Su agua cristalina es considerada milagrosa y se atribuyen a ella propiedades curativas para problemas de la piel. La costumbre dicta mojar un paño en su agua y dejarlo secar junto a la fuente para ver cómo desaparecen los males.

Caión. Turismo da Laracha

La romería también recupera rutas históricas que evocan la antigua actividad comercial de la zona, como el Camiño da Gorita, o los senderos costeros que atraviesan el Espacio Natural Razo-Baldaio, con paisajes entre los concejos vecinos de Carballo y Arteixo.

Para quienes decidan vivir la experiencia, Caión ofrece diversas opciones gastronómicas donde saborear la riqueza del mar. El pueblo cuenta con locales donde la frescura del pescado y marisco es protagonista. Entre ellos, podrás disfrutar de una agradable comida en el Restaurante Beiramar, Furna Atlántica, Faena Restaurante o Costa Caión.