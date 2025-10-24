Atraco a punta de pistola en un banco de Lugo: el ladrón se lleva 90.000 euros y huye sin dejar rastro

La tranquilidad de San Román de Cervantes, una pequeña localidad en pleno corazón de Os Ancares lucenses, se vio rota a primera hora de la mañana de este viernes cuando un hombre armado con una pistola atracó la sucursal de Caixa Rural Galega y logró hacerse con un botín que, según las primeras estimaciones, podría alcanzar los 90.000 euros.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el aviso se recibió poco después de las 8.30 horas, momento en que una trabajadora del banco, que se disponía a abrir la oficina al público, fue sorprendida por el individuo.

El asaltante llevaba guantes y una peluca que le cubría la cabeza, y la amenazó con un arma corta, que aún se investiga si era real o simulada, para obligarla a abrir la caja fuerte.

Con el dinero en su poder, el ladrón abandonó la sucursal y se dio a la fuga. De inmediato, la empleada dio la voz de alarma y se activó un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al autor del atraco, que por el momento continúa sin ser detenido.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo para localizar al responsable y esclarecer los hechos, mientras la entidad bancaria realiza el recuento oficial del dinero sustraído. Todo apunta a que el ladrón actuó en solitario y con conocimiento previo del horario de apertura.