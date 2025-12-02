El bono alquiler se acelera en Galicia y permitirá pagar a 2.000 jóvenes que se quedaron fuera

La Xunta de Galicia destinará 11,4 millones de euros a reactivar el Bono Alugueiro Mocidade (Bono Alquiler Juventud) y permitir que alrededor de 2.000 jóvenes cobren este mismo mes la ayuda al alquiler de hasta 250 euros mensuales.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció la medida hoy en el Parlamento gallego, donde aseguró que este refuerzo económico permitirá “saldar” la lista de espera generada en la última convocatoria, en la que miles de solicitantes quedaron fuera por falta de recursos.

El incremento presupuestario llega gracias a fondos estatales que la comunidad recibe a finales de año, vinculados a la prórroga del ejercicio 2023. Con esta ampliación, la Xunta evita lanzar una nueva convocatoria y opta por atender directamente a quienes cumplían los requisitos pero no pudieron acceder al bono. “Es una cuestión de justicia con quienes esperaban una respuesta”, explicó la conselleira ante la Cámara autonómica.

El Bono Alugueiro Mocidade es una ayuda al alquiler dirigida a menores de 36 años que pueden percibir hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años. La demanda sigue creciendo en un contexto de encarecimiento generalizado de la vivienda y dificultad de emancipación para los jóvenes gallegos, especialmente en áreas urbanas como A Coruña, Vigo o Santiago.

Estrategia global de vivienda

La ampliación del bono llega en un momento de fuerte despliegue de políticas públicas de vivienda. Allegue recordó que la Xunta finalizará 2025 con más de 3.000 viviendas públicas en marcha y que el próximo año se sumarán otras 1.000 nuevas, con las primeras entregas previstas en A Coruña, Santiago y Pontevedra. La conselleira afirmó que 2026 será “el año del despegue definitivo” del parque residencial público en Galicia, dentro del objetivo de duplicar el número de viviendas disponibles hasta alcanzar las 8.000.

Para sostener este crecimiento, la Xunta está trabajando en tres ejes fundamentales: la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación de inmuebles existentes y el desarrollo de suelo residencial. En este marco, Allegue destacó la colaboración con numerosas entidades locales que han cedido parcelas de forma gratuita, lo que permitirá levantar unas 700 viviendas en terrenos municipales distribuidos por toda la comunidad.

Nuevas soluciones habitacionales

La conselleira insistió en que la juventud es un colectivo prioritario y que el esfuerzo presupuestario del bono forma parte de una estrategia más amplia de apoyo a la emancipación. Recordó que el 40% de las nuevas viviendas públicas para alquiler y el 25% de las de venta se reservarán a menores de 36 años.

Además, la Xunta ya tiene en marcha los primeros proyectos de alojamientos compartidos y temporales, adaptados a las nuevas formas de convivencia y a las necesidades de jóvenes trabajadores o estudiantes. Estas iniciativas se están desarrollando en Santiago, Vigo y Lugo, y las obras están previstas para 2026. Paralelamente, se ampliarán las ayudas a la compra de vivienda protegida en cascos históricos o en municipios de menos de 10.000 habitantes, complementadas con los avales autonómicos que permiten cubrir hasta el 20% del precio de compra, de modo que un joven pueda acceder a una hipoteca del 100% sin disponer de una entrada.

Allegue subrayó que la Xunta no sólo construye vivienda, sino que también está movilizando inmuebles infrautilizados. Uno de los ejes novedosos es la conversión de bajos comerciales en viviendas, para lo que se adquirirá y adecuará locales desocupados. Un programa piloto comenzará en Ourense en 2025. También se reforzará el programa Fogar Vivo, destinado a movilizar vivienda vacía, que ya recibió más de 400 solicitudes y aumentará su presupuesto el próximo año.

La colaboración con el sector privado también será clave. La línea de ayudas a promotores y cooperativas para levantar vivienda protegida, que permitió impulsar 559 hogares, se triplicará hasta los 15 millones de euros. Asimismo, la Xunta modificará la normativa para permitir incrementar hasta un 20% la edificabilidad en promociones destinadas mayoritariamente a vivienda protegida y aprobará en 2026 un Plan Director de Técnicas Industrializadas para agilizar plazos de construcción.