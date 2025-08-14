Chandrexa cumple una semana de fuego sin control mientras Galicia cuenta ya con 22.000 hectáreas arrasadas por los incendios

La situación de los incendios forestales en Galicia ha alcanzado niveles críticos, con una extensión devastadora de 22.000 hectáreas consumidas por las llamas. Este escenario apocalíptico ha puesto en máxima alerta a los servicios de emergencia, obligando a evacuaciones masivas y generando una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

La Consellería do Medio Rural ha confirmado la magnitud del desastre, reportando siete incendios activos en Ourense, cuatro de ellos clasificados como grandes fuegos forestales. La parroquia de Chandrexa de Queixa, epicentro de la tragedia, ha sido particularmente golpeada, con 9.500 hectáreas completamente arrasadas desde el inicio del fuego el 7 de agosto.

Análisis Detallado de la Catástrofe

Los datos más recientes revelan una situación dramática. Los incendios en Requeixo y Parafita han mostrado una expansión vertiginosa, consumiendo conjuntamente cerca de 9.500 hectáreas. Esta cifra se aproxima peligrosamente a los récords históricos de incendios forestales en la región, recordando los devastadores eventos de julio de 2022 en O Courel y Valdeorras.

La geografía y las condiciones meteorológicas han complicado enormemente las tareas de extinción. Otros focos significativos incluyen Oímbra, con 5.000 hectáreas afectadas, y A Mezquita, donde el fuego ha destruido 4.000 hectáreas. Los incendios menores en Maceda, Vilardevós y Larouco han añadido complejidad a los esfuerzos de los equipos de emergencia.