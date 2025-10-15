Cierre fulminante de una residencia de mayores en Galicia: exceso de plazas y deficiencias en alimentación y atención

La Consellería de Política Social ha ordenado el cierre inmediato de la vivienda comunitaria San Gabriel, en Xinzo de Limia (Ourense), tras detectar en una inspección rutinaria graves deficiencias sociosanitarias, irregularidades en la atención a los usuarios y problemas en la alimentación. El acta levantada por los funcionarios de la Xunta constató, además, que en el centro residían personas con un grado de dependencia superior al permitido, ya que, al tratarse de una instalación privada, solo podían vivir personas autónomas o con grados cero y uno de discapacidad.

Fuentes del departamento autonómico informaron de que 14 de los 15 residentes ya han sido reubicados en plazas públicas del sistema gallego de atención a mayores, mientras que en el caso del usuario restante su familia optó por asumir directamente su cuidado.

La medida se enmarca en la política de “tolerancia cero ante las irregularidades” defendida por la Xunta. En declaraciones difundidas a los medios, la conselleira de Política Social, Fabiola García, destacó que el Gobierno gallego actúa “con contundencia e inmediatez” cuando está en juego el bienestar de las personas mayores.

“A la Xunta nunca le va a temblar la mano. Siempre actuará con firmeza cuando esté en riesgo la calidad de vida de nuestros mayores”, afirmó la conselleira.

El cierre de la residencia de Xinzo se produce apenas unos días después de otra clausura similar en la provincia de Ourense: el pasado 2 de octubre se decretó el cierre de una vivienda comunitaria en el municipio de Amoeiro, también de titularidad privada, tras detectarse deficiencias graves en la atención.

Con esta segunda actuación en menos de quince días, el departamento de Política Social refuerza su mensaje de vigilancia sobre las residencias privadas y de compromiso con los estándares de calidad en la atención a las personas mayores.

Fuentes de la Xunta recalcaron que las inspecciones se mantendrán “de forma sistemática y sin previo aviso” para garantizar que los centros cumplan con la normativa vigente, tanto en materia de personal cualificado y atención sanitaria como en aspectos básicos como la alimentación o la seguridad de las instalaciones.

La vivienda San Gabriel, según la documentación revisada, carecía de las condiciones exigidas para ofrecer una atención adecuada a usuarios con dependencia, lo que precipitó la orden de clausura.