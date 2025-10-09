"Como grites te pincho": 16 años de cárcel por violar a una mujer en Vigo tras amenazarla con un cuchillo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 16 años y medio de cárcel a un hombre por violar y robar a una mujer en Vigo en la madrugada del 30 de marzo de 2013. El tribunal lo declara autor de un delito de agresión sexual con penetración y uso de arma, y de otro de robo con violencia o intimidación, con la agravante de reincidencia.

Según la sentencia, hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 3.50 horas, cuando la víctima salía de trabajar en un hospital de Vigo y se dirigía a la parada del autobús. Al atravesar una explanada de tierra utilizada como aparcamiento, el acusado se le acercó y le pidió un cigarrillo. A continuación, “con intención de apoderarse de lo que tuviese de valor”, la abordó por la espalda, le tapó la boca con una mano y le colocó un objeto punzante en la espalda mientras le decía: “Como grites te pincho”.

Bajo amenaza, la mujer entregó 15 euros y varias monedas. El agresor la obligó entonces a desplazarse a una zona más apartada del descampado, donde había un vehículo estacionado, y allí la empujó contra el lateral del coche. Según declara probado la Sala, le bajó los pantalones y la ropa interior, la penetró vaginalmente por detrás, le tocó los pechos y la obligó después a realizarle una felación. Como no conseguía eyacular, volvió a penetrarla vaginalmente.

Tras la agresión, el hombre le arrancó una cadena de oro con una cruz, un anillo y un reloj plateado antes de huir, advirtiéndole que no se girase ni lo mirase.

Pruebas de ADN y testificales

El tribunal considera “plenamente acreditada” la autoría gracias a las pruebas de ADN realizadas por la Policía Científica, que detectaron restos del perfil genético del acusado en las muestras vaginales y vulvares recogidas. Además, los informes médico-forenses certificaron lesiones compatibles con el relato de la víctima, tanto en la zona genital como en el cuello, donde se apreciaban equimosis y hematomas propios de un arrancamiento de cadena y una agresión física.

Los magistrados destacan que el testimonio de la víctima, prestado en fase de instrucción ante su imposibilidad de declarar en el juicio por su actual estado de salud, fue “verosímil, consistente y coherente”, ajustándose a los parámetros de sinceridad establecidos por el Tribunal Supremo. También valoran como relevantes las declaraciones de los agentes de policíay de la hija de la víctima, que coincidieron en describir el estado de shock en que se encontraba la mujer tras los hechos y el deterioro posterior de su vida personal y laboral.

Secuelas graves

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufre un trastorno de estrés postraumático que ha derivado en un deterioro cognitivo grave de perfil frontal, con afectación severa de sus capacidades funcionales y sin expectativa de mejoría.

El tribunal condena al agresor a indemnizarla con 46.594 euros por las lesiones y secuelas sufridas, y con otros 50.000 euros por daño moral, sumas que devengarán los intereses legales correspondientes.

La pena impuesta se desglosa en 12 años de prisión por el delito de agresión sexual con penetración y uso de arma, y cuatro años y medio por el de robo con violencia e intimidación, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para cualquier actividad que implique contacto con menores.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.