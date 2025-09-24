Condenados por fingir el robo de una moto para estafar a una aseguradora en Pontevedra

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres personas por urdir un plan para simular el robo de una motocicleta y cobrar así de manera fraudulenta la indemnización de la aseguradora. El tribunal impone penas de hasta dos años de prisión por un delito de estafa procesal y obliga a los condenados a devolver de forma conjunta y solidaria los 22.141 euros abonados por la compañía, más los intereses legales correspondientes.

Según recoge la sentencia, los implicados actuaron de común acuerdo desde la adquisición de la moto en un concesionario, por un precio cercano a los 22.500 euros, hasta la contratación de un seguro a todo riesgo que incluía la cobertura por robo. A continuación, uno de ellos presentó una denuncia falsa ante la Guardia Civil alegando la sustracción del vehículo frente a su domicilio. Con esa maniobra, consiguieron que la aseguradora abonase la cuantía de la póliza, transferida a la cuenta bancaria del denunciante.

El tribunal considera probado que todo formaba parte de un plan preconcebido y que los tres condenados tenían pleno conocimiento de la inexistencia del robo. La resolución subraya además que el engaño no solo afectó al patrimonio de la entidad aseguradora, sino que supuso también un fraude al propio sistema judicial al poner en marcha un procedimiento con base en hechos falsos.

La sentencia diferencia las penas en función de la implicación y las atenuantes aplicadas. Dos de los procesados han recibido sendas condenas de dos años de cárcel, acompañadas de la inhabilitación para presentarse a elecciones durante ese tiempo y multas económicas. Al tercero se le impone una pena reducida de seis meses y un día de prisión al reconocer los hechos y confesar su participación en el plan.

Además de las penas privativas de libertad y las multas, los tres deberán indemnizar solidariamente a la aseguradora por el importe total de la estafa. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.