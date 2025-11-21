El curioso caso del concejal gallego del PP al que eliminaron de una fotografía

Un insólito incidente político ha sacudido en las últimas semanas el municipio gallego de Salceda de Caselas (Pontevedra). Se trata de la manipulación de una fotografía oficial en la que, tras un acto institucional, “desapareció” digitalmente un concejal del PP y fue sustituido por otro edil del gobierno local.

El concejal borrado era Santiago Rodríguez Davila, portavoz municipal del Partido Popular, quien en la imagen original ocupaba una posición central. En la foto retocada difundida en las redes sociales del Concello, su figura fue eliminada y en su lugar apareció el teniente de alcaldesa, Álex Rodríguez. La manipulación llegó a dejar sin brazo o sin pierna a otro edil popular, lo que delató el retoque ante los ojos de los vecinos.

El Partido Popular de Galicia reaccionó con indignación al conocerse el caso. El 30 de octubre, el PP gallego hizo pública la denuncia en redes sociales: “¡Lo nunca visto! El Concello de Salceda de Caselas borra al portavoz del PP de una foto y lo cambia por un edil del gobierno”, acompañando el mensaje con las imágenes del antes y después. La situación desató una fuerte polémica.

Disculpas de la alcaldesa y acusaciones de “cacicada”

Ese mismo 30 de octubre, en el pleno municipal ordinario, el grupo popular exigió explicaciones. La alcaldesa, Dolores “Loli” Castiñeira (Movemento Salceda), admitió lo ocurrido y pidió disculpas, alegando que fue un “error” ya corregido. Aseguró que se había repuesto la imagen original en redes y que se abriría una investigación interna.

Sin embargo, Santiago Rodríguez Davila se mostró indignado y acusó directamente a la alcaldesa de orquestar la manipulación. “Todo el mundo en Salceda sabe que fue Dolores Castiñeira quien dio la orden de trucar la foto para invisibilizarme antes de colgarla en redes”, denunció durante el pleno. Exigió su dimisión inmediata por intentar invisibilizar a la oposición. Para el PP, la teoría del “error técnico” no resulta creíble.

Ruptura política y protestas

La controversia fue en aumento. El PP local anunció la ruptura total de relaciones institucionales con el partido de la alcaldesa, que gobierna en minoría, y reiteró su exigencia de dimisión inmediata. Según los populares, eliminar a un concejal de una imagen institucional supone borrar la representación de miles de vecinos.

El 15 de noviembre, el PP organizó una concentración ante el Ayuntamiento. Unos 200 cargos y militantes del PP de Pontevedra se reunieron frente al consistorio en apoyo a su portavoz. En carteles se leía: “Santi no se borra. 2.411 votantes tampoco. Loli dimisión”. El presidente provincial del PP, Luis López, y la secretaria general provincial, Luisa Piñeiro, encabezaron el acto. Rodríguez Davila elevó el tono contra el gobierno local: “En Salceda hay una persona que actúa de manera dictatorial y no cree en la democracia”.

El PP lleva el caso a la Valedora do Pobo

El último episodio es de esta misma semana. La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, visitaba ayer Salceda señalando el caso como “un ataque a la democracia y a los vecinos”, además de “un insulto a la inteligencia”. En su opinión, lo ocurrido muestra la disposición de la izquierda a manipular la realidad para mantenerse en el poder.

Recordó que Rodríguez Davila fue el candidato más votado en 2023 (más de 2.400 votos), pero no pudo ser alcalde por un pacto entre Movemento Salceda, PSOE y BNG. “Aquí, como en otros concellos, se conformó un pacto de perdedores para impedir que gobernara el PP”, lamentó Prado, convencida de que en el futuro Davila será alcalde.

Como acción concreta, el PP que presentará una queja formal ante la Valedora do Pobo, defensora del pueblo en Galicia. Rodríguez Davila lo confirmó: “No me borraron a mí, borraron a más de 2.400 vecinos”, proclamó. Tildó de “indigno” que un Ayuntamiento recurra a estas manipulaciones. Advirtió que la población no se ve representada por un gobierno que censura a la oposición.

Por ahora, el gobierno local se ha limitado a pedir disculpas y atribuir lo ocurrido a un “error humano”, sin ofrecer una explicación detallada ni identificar al responsable. La alcaldesa, que gobierna con apenas 4 concejales de 13, sigue en el ojo del huracán.