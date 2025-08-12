Denunciados dos taxistas en Santiago por conducir bajo los efectos del alcohol mientras transportaban pasajeros

Según informó el Subsector de Tráfico de A Coruña, durante controles preventivos en las carreteras de la provincia, los agentes detectaron que ambos conductores excedían notablemente los límites legales de alcoholemia para profesionales, establecidos en 0,15 mg/litro.

En uno de los casos, las tasas de alcohol duplicaban y en otro incluso triplicaban este límite, poniendo en grave riesgo la seguridad de quienes viajaban con ellos y de terceros en la vía.

Según recoge Europa Press, la intervención de la Guardia Civil contó con la colaboración ciudadana, siendo los agentes advertidos sobre la sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol por parte de uno de los taxistas, lo que facilitó la rápida localización e inmovilización del vehículo.

Los vehículos que conducían los taxistas quedaron inmovilizados y los pasajeros que transportaban tuvieron que ser reubicados en otros taxis para poder continuar su trayecto con total seguridad.

Esta infracción, considerada muy grave según la Ley de Seguridad Vial, conlleva una multa de 1.000 euros para cada conductor y la pérdida de seis puntos en su permiso de conducir.