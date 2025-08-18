Desmantelan en Galicia una red de narcotráfico con siete detenidos y casi seis kilos de cocaína incautados

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desarticulado en Carballo (A Coruña) una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína que operaba con una amplia red de distribución en la comarca.

El operativo, que culminó el pasado 12 de agosto, se ha saldado con siete detenidos —cuatro de ellos ya en prisión provisional—, la incautación de casi seis kilos de cocaína en roca y varias dosis listas para su venta, así como 7.000 euros en efectivo, dos vehículos y diverso material relacionado con la preparación de la droga.

La investigación se inició a finales del pasado año, cuando un vehículo bajo vigilancia fue interceptado en la AG-55, en dirección a Carballo, tras regresar de Madrid. En su interior los agentes hallaron más de cinco kilos de cocaína ocultos en ‘caletas’, lo que permitió detener al conductor y abrir una investigación más amplia sobre el destino de la droga y los implicados en su transporte y distribución.

Los agentes identificaron entonces a un vecino de Carballo como líder de la red. Según las pesquisas, contaba con numerosos contactos en el mundo del narcotráfico y había consolidado una extensa cartera de clientes.

Para abastecer la demanda, disponía de varios subordinados, a los que asignaba funciones muy concretas, imponía estrictas medidas de seguridad y mantenía un férreo control sobre las operaciones. Hasta el punto de detallar de manera precisa los porcentajes de ganancia tanto para él como para sus colaboradores.

Con todos los miembros de la trama ya identificados, el 12 de agosto se ejecutaron de forma simultánea cuatro registros domiciliarios en Carballo, que permitieron el decomiso de droga, dinero y vehículos.

El Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 2, decretó el ingreso en prisión provisional para cuatro de los detenidos, investigados por un presunto delito de tráfico de drogas de grave daño a la salud dentro de una organización criminal.

El operativo fue desarrollado por agentes de la UDYCO de A Coruña, el GRECO Galicia y el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Galicia, en un despliegue conjunto que permitió desarticular una de las redes más activas de narcotráfico en la zona.