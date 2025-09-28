Detenido un hombre en A Coruña por apuñalar a otra persona en un piso okupa

La madrugada de este domingo se vio alterada por un violento episodio en el número 137 de la ronda de Outeiro, en A Coruña. Un hombre fue detenido por apuñalar a su compañero de piso en una vivienda okupada, identificada por los vecinos como un foco habitual de conflictos.

El ataque se produjo en las primeras horas del día, cuando el agresor propinó una puñalada en el brazo de su conviviente. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió atender a la víctima, que fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

Según fuentes policiales, la herida no reviste gravedad, aunque requirió intervención sanitaria inmediata. El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y conducido a dependencias policiales, donde permanece bajo custodia a la espera de comparecer ante el juez.

La investigación busca esclarecer las circunstancias que motivaron el enfrentamiento. Los vecinos han expresado su preocupación por la inseguridad, señalando que el edificio y el locutorio contiguo son escenarios frecuentes de altercados.

La nota oficial no reporta más heridos ni detenidos adicionales. Las autoridades continúan con la práctica de pruebas y el seguimiento judicial del caso.