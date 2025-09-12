La Diputación de A Coruña presenta un nuevo modelo de residencias para mayores, más pequeñas y abiertas al entorno

La Diputación de A Coruña ha presentado este viernes un nuevo modelo de residencias geriátricas basado en espacios más reducidos, de carácter comunitario y abiertos al entorno. Bajo el nombre de Casas de Acompañamiento a las Personas Mayores (CAM), estos centros contarán con un máximo de 59 plazas organizadas en cuatro unidades de convivencia de entre 14 y 15 residentes cada una.

Durante el acto de presentación, el presidente provincial, Valentín González Formoso (PSdeG), explicó que se trata de un proyecto que busca dar respuesta al reto del envejecimiento demográfico en Galicia y a la insuficiente cobertura pública. “Es un grano de arena ante el envejecimiento de la población y la escasa cobertura del sistema público”, afirmó, para destacar que en Galicia “se necesitan cerca de 5.000 plazas” adicionales.

Según recoge Europa Press, los primeros centros estarán ubicados en Rianxo, Ordes y As Pontes, y está previsto que las obras comiencen “en el primer semestre de 2026”.

El vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Xosé Regueira, criticó la situación actual de la oferta de residencias en Galicia: “Hay pocas unidades asistenciales y las privadas son prácticamente impagables para la mayoría de las personas de este país”. Al respecto, recalcó que las CAM serán “más humanas, con menos personas y mejor atendidas”.

En la presentación también participó el médico geriatra Miguel Ángel Vázquez, que subrayó que se trata de un “modelo de atención centrado en la persona” inspirado en experiencias de los países nórdicos.

Vázquez destacó que cada centro generará “40 empleos directos” y que las instalaciones estarán concebidas para favorecer la autonomía y la convivencia, contarando con espacios propios, cocina, zonas comunes, habitaciones individuales o dobles con baño propio y un equipo profesional permanente de cuidados.