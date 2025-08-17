Dos nuevos detenidos como presuntos autores de incendios forestales en Orense

La Guardia Civil ha detenido a otras dos personas por su relación con algunos de los incendios provocados en la provincia de Orense

Así, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha arrestado este domingo a una vecina de Orense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. Este fue originado a las 08.58 horas y extinguido con una superficie quemada de 0.042 hectáreas. Las diligencias fueron puesta a disposición del juzgado de Celanova, informa Euorpa press.

Asimismo, ha detenido a las 12.30 horas a un vecino de Petín, de 61 años, como presunto autor de un incendio originado el sábado. Este fuego se unió a otro declarado el pasado miércoles. Las diligencias fueron trasladadas al juzgado de O Barco de Valdeorras.

Prisión provisional por negligencia

Por otra parte, la jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por imprudencia grave que causó el incendio forestal de Oímbra.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre está investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños.

La jueza considera que existe riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva. De todas formas, continúa la instrucción para determinar las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos. Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.