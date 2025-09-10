Empanadas y pizzas de algas: así es la empresa gallega premiada por su innovación

El mar tiene sus propios secretos, y a veces se esconden en lo más inesperado: en las algas que ondulan al ritmo de las mareas, humildes y discretas, pero repletas de vida. De ahí parte la historia de Galuriña, una pequeña empresa asentada en Esteiro, en Muros (A Coruña), que ha sabido transformar ese tesoro natural en algo tan cotidiano como extraordinario: empanadas y pizzas elaboradas con masa de algas.

La creadora del proyecto, Carmen Sánchez, acaba de recibir el segundo premio a la Excelencia en la Innovación del Ministerio de Agricultura por un hallazgo que parece tan sencillo como revolucionario: macerar algas recolectadas a mano en la ría de Muros-Noia e incorporarlas a la panadería.

Lo que en apariencia es apenas un gesto culinario, encierra mucho más: una nueva manera de fermentar, de aportar textura y de elevar el sabor a mar en cada bocado, además de multiplicar las propiedades nutricionales.

La historia

La historia de Galuriña no nace de un laboratorio, sino de la tradición. Sus masas veganas y sin aditivos rescatan recetas del siglo XIX, adaptadas con paciencia hasta dar forma a una masa madre en la que las algas actúan como principio activo, dando lugar a un fermentado natural.

En sus empanadas hay sabores de proximidad: pescados y mariscos de la costa gallega, productos de la huerta, combinados en un trabajo artesanal donde todo está pensado para respetar la tierra y el mar.

La empresa recolecta cuatro tipos de algas -himanthalia, wakame, ulva y nori- en los meses propicios, de marzo a septiembre. Después, las deshidrata, muele y transforma en ingrediente esencial de unas masas que sorprenden por su textura y frescura. Así, lo que para muchos es solo un alga marina, en Galuriña se convierte en alimento de futuro.

Del mar al horno

La innovación de Carmen Sánchez no se queda en la cocina: es también un mensaje de arraigo y de futuro.

El próximo 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, recibirá en Madrid el galardón dotado con 12.000 euros, un reconocimiento que coloca a Galuriña en el mapa nacional de la excelencia agroalimentaria. Junto a ella, han sido premiadas iniciativas de Alicante y Vizcaya.

Dicen que las algas son organismos perfectos, capaces de liberar oxígeno y limpiar el planeta. Quizá por eso, cuando se hornea una empanada de Galuriña se disfruta de un sabor distinto, pero también se saborea una idea de futuro. Uno en el que el mar gallego sigue siendo fuente de vida, inspiración y alimento.