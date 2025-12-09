Un espectacular desprendimiento sacude unos acantilados gallegos en pleno temporal

La costa de Valdoviño (A Coruña) dejaba una imagen tan espectacular como preocupante durante este último temporal, cuando, en la tarde de ayer, un desprendimiento de tierra y roca en la zona de As Galladas, próxima a la playa de Campelo, precipitaba varias toneladas de material hacia el mar.

El incidente, registrado en plena alerta naranja por temporal, no causó daños personales, pero sí llevó a las autoridades a reforzar las llamadas a la prudencia y a extremar la seguridad en uno de los tramos más expuestos de la comarca de Ferrol.

El colapso se produjo en la parroquia de Meirás, sobre un acantilado conocido por su inestabilidad geológica. Según explicó el director científico del parque Cabo Ortegal, Francisco Canosa, en declaraciones recogidas por Europa Press, se trata de un fenómeno “importante” pero también “muy habitual” en este litoral, donde confluyen varios factores que actúan como detonantes.

Las rocas afectadas —un tipo denominado neis— tienen más de 300 millones de años y presentan un estado de degradación notable, lo que facilita su desprendimiento cuando la humedad se acumula tras episodios prolongados de lluvia. “Después de muchos días de lluvia, el terreno pesa mucho y la propia inestabilidad del acantilado hace que se haya deslizado”, señaló el experto.

La caída del material coincidió con un fuerte temporal que desde primeras horas del lunes golpea el litoral de Ferrolterra. El Ayuntamiento de Valdoviño subrayó que este tramo de costa es uno de los más castigados por el oleaje y el viento, con previsiones de olas que podrían alcanzar los siete metros de altura. Las imágenes del derrumbe, grabadas por un particular desde una distancia segura, se hicieron virales en redes sociales debido a la espectacularidad del momento.

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, ha querido aportar calma, recordando que se trata de un proceso “totalmente natural” que ocurre a lo largo de toda la línea costera durante el año. No obstante, insistió en que el temporal ha debilitado el terreno de los acantilados, por lo que recomienda no acercarse a zonas expuestas hasta que mejore la situación marítima.

Los especialistas consultados coinciden en que el desprendimiento responde a una combinación de elementos: intensas lluvias en los días previos, saturación de agua en el terreno, oleaje de gran altura golpeando la base de los acantilados y rachas de viento significativas. Todos ellos se suman a la propia morfología de As Galladas, identificada desde hace años como un enclave especialmente inestable.