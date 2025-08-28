Espectacular rescate en helicóptero en Galicia

El rugido del río Xallas se mezclaba ayer con el estruendo de las aspas de un helicóptero que descendía entre las paredes de roca en O Ézaro (A Coruña).

En un paraje tan bello como abrupto, donde el agua termina precipitándose formando la única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar, se vivió una escena propia de película de acción: un hombre, con la pierna rota y atrapado entre las piedras, fue rescatado desde el aire tras una arriesgada operación que quedó grabada en un vídeo que los bomberos de Costa da Morte cedieron a Gardacostas de Galicia.

El accidente ocurría este miércoles. Un particular alertaba al 112 Galicia de la presencia de un herido en una zona de difícil acceso en O Ézaro, en el municipio coruñés de Dumbría. El hombre, incapaz de caminar por la lesión en la pierna, se encontraba inmovilizado en un entorno en el que resultaba imposible llegar por tierra.

De inmediato, el centro de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil. Al llegar, los equipos constataron que el accidentado se encontraba en un lugar tan inaccesible que la única alternativa era la evacuación aérea.

Salvamento Marítimo activó al helicóptero Pesca II, que sobrevoló la zona y desplegó a los rescatadores. La maniobra exigió precisión y coordinación extrema, ya que las corrientes de aire y la estrechez del cañón del río complicaban cada movimiento. En las imágenes del vídeo se aprecia cómo el herido asciende suspendido en la camilla tras ser asegurado con un arnés por los rescatadores.

Finalmente, el hombre pudo ser evacuado sin más complicaciones y trasladado para recibir atención médica especializada.

El entorno del Ézaro, uno de los enclaves naturales más espectaculares de Galicia, atrae cada verano a miles de visitantes. Sin embargo, su belleza esconde también peligros: las rocas húmedas, la fuerza del río y los desniveles convierten cualquier caída en un accidente de alto riesgo.