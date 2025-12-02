Esta es la mujer gallega a la que la Inquisición persiguió y el pueblo convirtió en un mito

Al amanecer de un día cualquiera, cuando la ría aún respira despacio y la luz apenas roza las piedras del casco viejo de Cangas, hay un nombre que parece flotar en el aire, que vuelve como un llanto arrastrado por el viento: María Soliña. Durante siglos, la villa la recordó entre susurros, temor y compasión. Hoy, su figura emerge con fuerza, más humana que mítica, convertida en símbolo de injusticia y resistencia.

Porque antes de ser la meiga do mar, antes de que la leyenda la vistiese con sombras y sortilegios, María Soliña fue una mujer de carne y hueso, una pescadora y propietaria que vio cómo su mundo se desmoronaba tras un ataque pirata que marcó para siempre la historia de Cangas.

Lo demás —las acusaciones de brujería, el tormento, la condena— forma parte de uno de aquellos episodios de otro tiempo, del siglo XVII gallego, cuando la miseria, la superstición y el poder dibujaban un cuadro difícil de entender en esta época.

La invasión que lo cambió todo

En 1617, Cangas ardió. Corsarios turcos asaltaron la villa, arrasaron casas, capturaron vecinos y sembraron la devastación. En aquel ataque, María Soliña perdió a su marido y a su hermano, quedándose sola frente a un paisaje de ruinas y salitre.

La historiografía reciente explica que aquella desgracia abrió un periodo de enorme empobrecimiento en la zona. Las pequeñas élites locales vieron cómo sus rentas caían y comenzaron a buscar culpables y, sobre todo, bienes que pudieran recuperar.

Y entonces apareció el nombre de Soliña. Dueña de propiedades y de derechos eclesiásticos, viuda y vulnerable, se convirtió en un objetivo perfecto. Como señala la documentación histórica, tras el ataque turco varios notables de la villa intentaron apropiarse de su patrimonio.

Brujería: la excusa perfecta

A finales de 1621, María Soliña y otras ocho mujeres de Cangas fueron acusadas de artes diabólicas, reuniones nocturnas y pactos con el demonio. Más que creencias sobrenaturales, lo que había detrás era un mecanismo conocido: la búsqueda de los bienes materiales.

María fue detenida, interrogada en secreto y torturada hasta confesar falsos pactos con el diablo. Su declaración, forzada bajo tormento, apenas sirve hoy como rastro de la violencia que sufrió. El 23 de enero de 1622 se dictó sentencia: no murió en la hoguera —como después diría la leyenda—, pero fue obligada a llevar el sambenito durante seis meses y todos sus bienes fueron requisados.

Tras eso, su rastro se quebró. No hay acta de defunción. Apenas la certeza de que murió pobre, sola y desgastada por el castigo.

De la memoria al mito

Mientras la historia la borraba, el pueblo la rescató. Una copla popular comenzó a circular por Cangas: “Ai que Soliña quedaches, María, María Soliña”. La canción no hablaba de una bruja peligrosa, sino de una mujer rota, de una víctima que representaba el sufrimiento.

Pero el tiempo cumplía su tarea, y el relato se deformó. La “pobre viuda” pasó a ser “la meiga del mar”, una figura casi espectral que lanzaba maleficios desde su casa. La historiografía moderna ha desmontado ese mito, explicando que estas deformaciones provienen de confusiones y de la necesidad popular de crear relatos cerrados y memorables.

Aun así, la leyenda sobrevivió. Y en el siglo XX, el poeta Celso Emilio Ferreiro la inmortalizó en Longa Noite de Pedra, convirtiéndola en icono cultural. Después llegaron músicos, dramaturgos, cineastas y, más recientemente, una ópera-folk que volvió a situar su nombre en el primer plano cultural gallego.

El renacer de Soliña

Hoy, Cangas reivindica su figura, no como bruja, sino como símbolo de las mujeres perseguidas. Una escultura en el Parque da Palma recuerda su historia; cada verano se representa su juicio en un pasacalles que recorre las calles donde ella vivió; y rutas patrimoniales explican a vecinos y visitantes el trasfondo histórico de su caso.

El cine, la literatura y el teatro también han contribuido a este renacimiento. En los últimos años, su historia ha generado una obra teatral, un documental, una película, una novela y una ópera, recordándonos que sigue viva en el imaginario cultural gallego.