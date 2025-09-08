Las mejores playas gallegas para hacer surf
Estas son las mejores playas de las Rías Baixas para los amantes del surf
Los arenales del sur de Galicia atraen cada año a amantes del deporte con sus paisajes únicos y sus retos para novatos y expertos
Un territorio ideal para surfistas. Así son las Rías Baixas, donde las olas se adaptan a todos los niveles y los arenales despliegan su encanto en enclaves como A Lanzada, Patos o la costa del sur de la provincia.
Aquí la aventura sobre la tabla se convierte en una experiencia para quienes buscan emociones fuertes o simplemente desean iniciarse de la mano de las escuelas locales y sus monitores.
La calma del mar en verano convierte la provincia de Pontevedra en el entorno perfecto para aprender, mientras que el otoño y la primavera atraen a surfistas experimentados que dominan las acrobacias y desafían el Atlántico con la única ayuda de su tabla y su neopreno.
En el istmo de A Lanzada, los surfistas disfrutan de tres zonas diferenciadas: los extremos de A Lanzada y Cantalapiedra, ideales para la iniciación y perfeccionamiento; y Aeropuerto, en el centro del arenal, reservada a quienes ya dominan las olas. El entorno está marcado por la capilla románica de Nosa Señora da Lanzada que, junto a las vistas sobre A Illa de Ons, añade singularidad al paraje.
En la costa de Sanxenxo y O Grove destaca la playa de A Lanzada, abierta al mar y famosa en Galicia por la calidad de sus olas y su arenal de dos kilómetros y medio. Sanxenxo suma otras opciones como Foxos y Fontenla, esta última con una ola XXL que se reserva a temporales y surfistas avanzados, mientras Montalvo y Canelas ofrecen alternativas para todos los públicos.
La playa de Patos, en Nigrán, junto a la de Prado, permite iniciarse en el surf en un entorno seguro y descubrir el mítico pico de Patos, que regala la mejor ola de la ría de Vigo. El pico de Monteferro es otro clásico local, con una ola constante y de gran calidad.
El sur de la provincia, en la ensenada de Oia, solo es recomendable para los más expertos, con enclaves como San Francisco, Cantos y F3.
