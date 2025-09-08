Estas son las mejores playas de las Rías Baixas para los amantes del surf

Un territorio ideal para surfistas. Así son las Rías Baixas, donde las olas se adaptan a todos los niveles y los arenales despliegan su encanto en enclaves como A Lanzada, Patos o la costa del sur de la provincia.

Aquí la aventura sobre la tabla se convierte en una experiencia para quienes buscan emociones fuertes o simplemente desean iniciarse de la mano de las escuelas locales y sus monitores.

La calma del mar en verano convierte la provincia de Pontevedra en el entorno perfecto para aprender, mientras que el otoño y la primavera atraen a surfistas experimentados que dominan las acrobacias y desafían el Atlántico con la única ayuda de su tabla y su neopreno.

Playa de Sanxenxo Turismo Rías Baixas

En el istmo de A Lanzada, los surfistas disfrutan de tres zonas diferenciadas: los extremos de A Lanzada y Cantalapiedra, ideales para la iniciación y perfeccionamiento; y Aeropuerto, en el centro del arenal, reservada a quienes ya dominan las olas. El entorno está marcado por la capilla románica de Nosa Señora da Lanzada que, junto a las vistas sobre A Illa de Ons, añade singularidad al paraje.

En la costa de Sanxenxo y O Grove destaca la playa de A Lanzada, abierta al mar y famosa en Galicia por la calidad de sus olas y su arenal de dos kilómetros y medio. Sanxenxo suma otras opciones como Foxos y Fontenla, esta última con una ola XXL que se reserva a temporales y surfistas avanzados, mientras Montalvo y Canelas ofrecen alternativas para todos los públicos.

La playa de Patos, en Nigrán, junto a la de Prado, permite iniciarse en el surf en un entorno seguro y descubrir el mítico pico de Patos, que regala la mejor ola de la ría de Vigo. El pico de Monteferro es otro clásico local, con una ola constante y de gran calidad.

Playa de Patos Turismo Rías Baixas

El sur de la provincia, en la ensenada de Oia, solo es recomendable para los más expertos, con enclaves como San Francisco, Cantos y F3.