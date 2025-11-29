Este fascinante tren de Galicia avanza a través de viñedos colgantes ofreciendo una experiencia única en España

En lo alto del Mirador de Souto Chao, en Doade (Lugo), un pequeño tren de colores espera a que los primeros viajeros tomen asiento. Es el Aba Sacra, probablemente el tren turístico más singular de Galicia, y uno de los que mejor representan el equilibrio entre paisaje, historia y tradición vitícola. Desde su punto de partida, el Cañón del Sil se abre imponente, con laderas que caen hacia el río formando un mosaico de terrazas casi único en el mundo.

El trayecto, de aproximadamente una hora, discurre entre los viñedos de Amandi, una de las subzonas más emblemáticas de la Ribeira Sacra. El tren avanza lento por caminos estrechos, permitiendo observar una viticultura heroica: la que se lleva a cabo en bancales sostenidos por muros de piedra y vides que se aferran a pendientes que superan el 70%.

El guía del tren acompaña el recorrido con historias que hablan del paisaje y del tiempo. Un relato que se remonta a los romanos y que, siglos más tarde, transcurre a través de monjes medievales que poblaron estas riberas de monasterios e iglesias que aún hoy permanecen ocultos entre bosques de castaños.

El tren sn su recorrido. Aba Sacra

Durante el viaje, se dejan a un lado y a otro sendas que llevan a lugares sagrados como Santa Cristina de Ribas de Sil, escondida entre árboles centenarios, o San Estevo de Chouzán, asomado al río como un vigía de piedra.

A medida que el tren avanza, los viajeros descubren la magnitud de la Ribeira Sacra. Aquí nada es fácil: las pendientes impiden la mecanización y obligan a los viticultores a trabajar casi suspendidos sobre el vacío, recogiendo la uva a mano y a veces sujetos con arneses.

El recorrido desemboca en una de sus paradas más esperadas: la bodega Regina Viarum. Allí, en un edificio moderno que se integra en la ladera, los viajeros disfrutan de una pequeña visita guiada y una cata de vino de la D.O. Ribeira Sacra acompañada de un pincho de queso o chorizo gallego.

El origen

El Aba Sacra nació en 2010 y sus responsables lo definen como “el tour turístico en tren más singular de España”. La afirmación no parece exagerada: aunque existen trenes en regiones vitícolas de Francia, Italia o Portugal, ninguno atraviesa un paisaje tan extremo y tan íntimamente ligado al esfuerzo humano.

El tren completa su oferta con un restaurante tradicional (aCantina) junto al punto de partida, así como una casa rural (Vila Donatus) para quienes deseen prolongar la experiencia. También se ofrecen paquetes combinados que incluyen tren, catamarán y almuerzo, ideales para grupos y viajes familiares.

Imagen del tren. Aba Sacra

Para quienes quieran vivir esta experiencia, conviene tener en cuenta algunos detalles prácticos. En temporada alta, el tren ofrece dos salidas diarias (11.30 y 16.30 horas); en otoño e invierno, se mantiene la actividad principalmente los fines de semana y festivos, siempre con reserva previa. Enero suele destinarse al mantenimiento. El acceso se realiza desde Doade, a unos 15 kilómetros de Monforte de Lemos, y es necesario acudir en coche, pues no existe transporte público directo. Las plazas son limitadas, por lo que es recomendable llegar con antelación y reservar antes de viajar.

Los precios son asequibles: 14 euros por adulto, 12 para niños de 4 a 12 años y mayores de 65, y tarifas especiales de 10 euros para grupos numerosos.

Más allá de lo turístico, el Aba Sacra se ha convertido en un auténtico motor para el rural gallego. El tren superó los 10.000 viajeros anuales en 2024, y el 99% de ellos procede de fuera de Galicia.

Cuando el tren regresa al mirador y el motor se apaga, los viajeros descienden con una sensación compartida: la de haber recorrido una historia que permanece viva. El atardecer tiñe de oro los bancales, las rocas y las aguas del Sil. Algunos toman fotos; otros no, dejando, simplemente, que el escenario recoja el eco de un viaje suspendido, casi, entre el cielo, el río y los viñedos.