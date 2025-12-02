Este municipio de Galicia gobernado por un alcalde comunista ofrece una recompensa por la “captura” de Donald Trump

El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) ha vuelto a colocarse en el centro del foco mediático con una de esas campañas que lo han convertido, desde hace años, en un municipio inclasificable dentro de la política gallega.

El gobierno local, en manos de Alternativa dos Veciños y liderado por el histórico alcalde comunista Ángel García Seoane, ha utilizado las pantallas informativas municipales para difundir un llamativo aviso de “captura” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de una recompensa… de 0,50 dólares.

La imagen, difundida en los paneles de la vía pública, reproduce el estilo clásico de los carteles del Viejo Oeste, con la fotografía de Trump bajo el rótulo “Wanted” y la etiqueta de “terrorista internacional”.

No es la primera vez que Oleiros apunta directamente al expresidente estadounidense. En 2020, el ejecutivo municipal ya colocó en los paneles informativos una imagen en la que Trump aparecía junto a Hitler y Mussolini, acompañado de un mensaje en el que lo definían como un “monstruo”.

Un municipio singular

Oleiros, conocido por su elevada calidad de vida y por ser uno de los municipios con mayor renta per cápita de Galicia, vive desde hace décadas bajo un modelo político singular.

Su alcalde, Ángel García Seoane, “Gelo”, gobierna de manera casi ininterrumpida desde los años ochenta con un estilo que mezcla ideología comunista, pragmatismo en la gestión e intervenciones públicas que rara vez pasan desapercibidas.

El municipio combina servicios públicos de alta calidad, una fuerte protección del entorno natural y una planificación urbanística muy controlada. Esa mezcla ha permitido a Oleiros proyectar una imagen de enclave cómodo, seguro y bien gestionado, capaz incluso de atraer la atención de celebridades internacionales.

Entre el mary la política

La localidad cuenta con playas tan emblemáticas como Bastiagueiro o Mera, miradores como Punta Fuentefría y acceso directo al Parque Natural das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Además, dispone de una amplia red de instalaciones deportivas, centros culturales, museos y zonas verdes como el Parque José Martí, reflejo del marcado acento ideológico que “Gelo” ha impregnado en el urbanismo local durante décadas.