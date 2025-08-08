Esto no era parte del guion: evacuada en helicóptero una pasajera del crucero Disney Fantasy frente a las costas gallegas

Una pasajera del crucero Disney Fantasy fue evacuada de urgencia en la noche del jueves mientras la embarcación navegaba a unas 25 millas del municipio de Porto do Son, en la provincia de A Coruña. La mujer, que presentaba una situación médica crítica, requirió la activación inmediata del protocolo de emergencia marítima.

La operación fue coordinada por el centro de Salvamento Marítimo de Fisterra y se desarrolló en condiciones especialmente complejas, debido a la densa niebla que dificultaba la visibilidad en la zona. El helicóptero Helimer 402 fue desplegado con rapidez y precisión, logrando extraer a la pasajera desde el buque y trasladarla al aeropuerto de Alvedro. Allí, una ambulancia la esperaba para su ingreso en el hospital Chuac de A Coruña.

El crucero, perteneciente a la flota de Disney, activó sus sistemas internos de emergencia y colaboró estrechamente con los servicios de rescate. La coordinación entre la tripulación, los guardacostas y los equipos sanitarios fue determinante para garantizar la atención inmediata de la afectada.

Por el momento, no se han facilitado detalles sobre el estado de salud de la mujer ni sobre la causa exacta que motivó la evacuación.