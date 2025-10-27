Un excandidato nacionalista invita a la número dos del PP de Galicia a ponerse una bomba en sus partes íntimas

Nueva polémica política en Galicia a raíz de un mensaje en redes sociales. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, denunció este domingo un ataque en la red X (antes Twitter) por parte de Rogelio Santos Queiruga, exnúmero 4 en la lista del BNG a las elecciones europeas de 2024, quien llegó a afirmar que “muchas señoras de este país le dirían a Paula Prado que a ella sí que le hace falta una bomba -mediante un emoticono-” en la “cona” (en gallego, aparato genital femenino).

El comentario, difundido desde la cuenta personal del marinero y divulgador, con más de 21.000 seguidores, se produjo en respuesta a una publicación previa de la dirigente popular. Prado se preguntaba “para qué se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco” y se respondía a sí misma: “Para traer la kale borroka a Galicia”, acompañando el texto con los emoticonos de una bomba y una explosión.

Santos Queiruga reaccionó con una serie de mensajes en los que manifestó sentir “asco” por Prado, a la que calificó de “frívola, venenosa y mala persona”. En su defensa, llegó a justificar su expresión asegurando que se trataba de un “registro coloquial” y que con ella sólo pretendía decir que la dirigente del PP “habla sin prestar atención al buen juicio”.

La número dos del PP gallego denunció públicamente el episodio en sus redes sociales, rescatando la frase literal de “ella sí que tiene falta de una bomba” y pidiendo al BNG que “prescinda para siempre de este divulgador de odio y violencia”. Prado acusó además a la formación nacionalista de “silenciar y poner en la diana a quienes no piensan como ellos”.

El BNG se desmarca y pide “bajar el tono”

La polémica llegó este lunes al Parlamento, donde la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, aseguró que su formación “no tiene nada que ver” con el mensaje de Santos Queiruga y que este “no representa en absoluto” al Bloque. Rodil recordó que la publicación se hizo desde una “cuenta personal” y lanzó un “llamamiento genérico” a todas las fuerzas políticas para “bajar el tono” del debate, tanto en redes sociales como en las instituciones.

“Nunca el ruido puede quedar por encima de los argumentos”, sentenció la diputada nacionalista, que insistió en la necesidad de recuperar la moderación en el discurso público.

En el mismo encuentro con los medios, Rodil también se refirió a las declaraciones recientes de la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, quien denunció sentirse “acosada y señalada” por el sindicato CIG.

Este sindicato de carácter nacionalista cabe recordar que empezó hace meses una campaña calificada por muchos como “machista” al atacar a la conselleira con un folleto en el que se veía una caricatura suya vestida de rosa y con un bolso de marca, descansando en un sofá con los pies elevados sobre una tumbona verde, y un par de bocadillos que acompañan a la imagen. En uno de ellos García respondía, en perfecto castellano, a una interpelación en gallego en la que se le alerta de la demanda de más personal en las residencias: “Buffff me aburren… dígales que no molesten y se pongan a trabajar como yo… Las rebajas me matan!!!!!”.

Pese a que la portavoz del BNG, Ana Pontón, no llegó a condenar nunca esta acción de modo explícito, la viceportavoz del BNG ha manifestado hoy su rechazo a “cualquier ataque personal”. No obstante, acusó al Gobierno gallego de “intentar criminalizar a las trabajadoras” del sector sociosanitario para “tapar su mala gestión”.